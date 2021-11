Le PSG joue ce mercredi soir sur la pelouse du RB Leipzig dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions (21h00). Le club de la capitale va pouvoir prendre une option quasi-déterminante sur la qualification en cas de succès en terre allemande, mais il faudra faire sans Leo Messi. Critiqué pour son jeu, Mauricio Pochettino a pourtant des résultats proches de la perfection depuis le début de saison. Interrogé par Le Parisien, l’ancien coach parisien Laurent Fournier estime que les joueurs du Paris Saint-Germain manquent « de folie » sur le terrain.

« C’est vrai qu’au niveau du jeu ce n’est pas exceptionnel. Mais l’équipe a pas mal de points d’avance en championnat, a battu City… Au niveau des résultats il n’y a rien à dire. Elle est aussi capable d’arracher des résultats dans les dernières minutes. Mais ce qu’on attend du PSG c’est qu’il prenne les choses en main, qu’il joue vers l’avant et mettre un peu de folie. Quand tu as des Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria, Prendre des risques pour jouer vers l’avant serait beaucoup plus plaisant. On l’a vu sur la fin de match contre Lille. Même si il y a eu du déchets dans les 20 dernières minutes ils ont provoqué, tenté. Pourquoi ne sont-ils pas dès le début ? On a l’impression qu’ils attendaient dans la merde…

Le rôle de Pochettino ? Il peut donner des directives, mais après je ne sais pas ce que les joueurs se disent une fois sur le terrain. Pourtant, avec les talents devant, si vous récupérez les ballons à 30 m du gardien adverse, vous allez en marquer des buts ! Il faut donc juste se décider à le faire. Mais le truc c’est : qui décide ? Je ne sais pas, moi. Parce qu’il y a des leaders de terrain normalement pour ça.