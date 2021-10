Quel onze du PSG pour affronter Marseille ?

Ce dimanche soir à 20h45 sur Prime Video, le PSG rencontre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, à l’occasion de la 11e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu, qui restent sur deux victoires arrachées face à Angers (2-1) et Leipzig en Ligue des Champions (3-2), devraient compter sur son attaque de feu, composée de Neymar, Messi, Di Maria et Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino devra faire sans Sergio Ramos et Leandro Paredes, tous les deux blessés.

Le coach parisien devrait donc enregistrer le retour du « Ney » sur la ligne offensive, tandis qu’en défense Abdou Diallo pourrait de nouveau être titulaire au dépend de Nuno Mendes au poste de latéral gauche après avoir été reposés contre Leipzig en C1 (3-2). À noter le retour de Mauro Icardi dans le groupe, qui a fait face à des problèmes conjugaux.

XI probable selon Le Parisien : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Veratti, Gueye – Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé

XI probable selon L’Équipe : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Veratti, Gueye – Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé