Quel onze du PSG voudriez-vous voir demain contre Monaco ?

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du choc de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco (20h45, Prime Video), Mauricio Pochettino a expliqué qu’il y aurait certainement des changements dans son onze de départ. On sait déjà que Sergio Ramos et Nuno Mendes sont forfaits, Presnel Kimpembe – qui a des douleurs abdominales – devrait lui aussi faire l’impasse sur ce choc.

Pour rester invaincu au Parc des Princes cette saison et poursuivre sa belle première partie de saison en Ligue 1, l’entraîneur du PSG alignera une équipe compétitive demain soir. Mais vous, quel onze aimeriez-vous voir aligner par Pochettino demain ? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires.