Tchouameni : « On aura beaucoup d’envie et de détermination »

Après son match nul contre Sturm Graz en Ligue Europa (1-1) jeudi soir, où Niko Kovac avait fait tourner son effectif, Monaco se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 demain soir (20h45, Prime Video). À la veille de ce choc, Aurélien Tchouameni s’est présenté en conférence de presse. Le milieu de terrain s’est d’abord remémoré les deux victoires monégasques la saison dernière.

« Personnellement et collectivement, on garde un très bon souvenir de ces deux victoires contre Paris. D’ailleurs je me souviens en avoir parlé avec Kylian, quand on a joué avec les Bleus face au Kazakhstan le mois dernier. On en a rigolé ensemble. Mais cela ne veut pas dire que l’on va produire la même prestation. Il y aura une nouvelle histoire à écrire demain.«

L’international français qui a ensuite dévoilé les clés de ce PSG / Monaco. « Ce match-là passera par des duels, que ce soit offensivement ou défensivement. Ce qui est certain c’est qu’on aura beaucoup d’envie et de détermination pour gagner ce match. Dans tous les matches il y a un coup à jouer, que ce soit Paris ou une autre équipe. Encore une fois, on va mettre tous les ingrédients pour ramener un résultat. Il faudra en tout cas un maximum de concentration. »

Aurélien Tchouameni qui a hâte d’affronter Lionel Messi. « On voit Lionel Messi jouer depuis qu’on est tout petit, donc c’est appréciable de jouer contre lui, car on pourra dire plus tard à nos enfants qu’on l’a fait. Après sur le terrain, honnêtement ça ne change rien. Que ce soit Lionel Messi ou un autre joueur, il faudra être au duel. Il ne faut pas se laisser gagner par l’émotion de jouer contre un tel joueur.«

Il a enfin tenu à défendre le PSG sur son début de saison. « Je pense que leur début de saison est bon. À partir du moment où tu es premier du championnat avec beaucoup d’avance sur le deuxième et que tu es qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, c’est que tu as fait le boulot. Peut-être qu’ils défendent mieux quand ils ne sont pas avec les quatre devant, mais il y a forcément des avantages et des inconvénients quand ils ne sont pas là. Avec ou sans Neymar, ce sera une grande équipe en face.«