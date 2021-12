Erling Haaland, véritable phénomène du côté du Borussia Dortmund, attire toutes les convoitises des plus grosses écuries européennes. Forcément, alors que Kylian Mbappé se trouve en fin de contrat dans moins d’un an, le PSG serait également sur les rangs. Une opération qui sera certainement le fil rouge du prochain mercato estival. Et son agent, le sulfureux Mino Raiola, a récemment accordé un entretien à Sport 1. Quelques mots vagues qui ont pourtant mis le feu aux poudres.

En effet, celui-ci a déclaré qu’il avait une idée claire concernant le futur de l’international norvégien tout en citant quatre clubs : le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City et le FC Barcelone.Une déclaration qui a pris une telle ampleur que Mino Raiola a dû préciser : « Je veux clarifier une chose : les quatre clubs que j’ai mentionné pour le futur d’Erling Haaland étaient un exemple pour expliquer que lorsqu’il partira, il ira dans un club du top 15 européen. Maintenant, Erling Haaland est seulement concentré sur le football, il n’y a pas de négociations avec un club et je réitère ce que j’ai dit : il n’est pas certain qu’il partira cet été. Peut-être que ce sera au cours de l’été suivant. »