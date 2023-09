Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Clermont. Et Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif avant la Ligue des champions.

Avant la trêve internationale d’octobre, le PSG va aborder trois déplacements d’affilée face à Clermont, Newcastle et le Stade Rennais. Si les deux dernières affiches seront d’un niveau plus relevées, le club parisien pourra profiter de la rencontre face à la lanterne rouge du championnat ce samedi pour faire tourner son effectif en vue du match face aux Magpies mercredi prochain en Ligue des champions. Et pour cette rencontre de Ligue 1, Luis Enrique sera à coup sûr privé de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (ischio-jambiers), Marco Asensio (coup à un pied) tandis que Lee Kang-In est toujours retenu avec la Corée du Sud pour les Jeux Asiatiques.

🚨 Confirmation: Le PSG annonce que Kylian Mbappé poursuit son travail progressif de récupération.



Le joueur a effectué une séance d’entraînement individuelle sur le terrain ⏳🇫🇷



Enfin du repos pour Zaïre-Emery et Hakimi ?

Ainsi, quelques changements pourraient avoir lieu au Stade Gabriel Montpied, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Performant depuis l’arrivée de Luis Enrique, Achraf Hakimi pourrait être laissé au repos. Le Marocain enchaîne les rencontres depuis le début de saison. L’occasion parfaite pour Nordi Mukiele de retrouver un peu de rythme après plusieurs mois d’absence en raison de sa blessure aux ischio-jambiers. Dans l’axe, Milan Skriniar pourrait aussi être concerné par cette rotation en laissant sa place à Danilo Pereira aux côtés du capitaine Marquinhos. Sans réel concurreent à son poste, Lucas Hernandez pourrait enchaîner dans son couloir gauche. Au milieu de terrain, un autre titulaire indiscutable pourrait également souffler, Warren Zaïre-Emery. Le Titi performe depuis le début de l’exercice 2023-2024 et pourrait laisser sa place à Fabian Ruiz. L’Espagnol pourrait ainsi être aligné en compagnie de Manuel Ugarte et Vitinha, resté sur le banc face à l’OM (4-0). Enfin, en attaque, une incertitude entoure la présence de Kylian Mbappé. En cas d’absence du Français, le trio Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pourrait être aligné.