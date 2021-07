Quels joueurs vendre pour le PSG cet été ?

Le PSG est très actif sur ce début de mercato en termes d’arrivée (Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos) mais il va aussi devoir dégraisser, lui qui compte pas moins de 37 joueurs dans son effectif. Lors de son passage devant la DNCG, le club de la capitale a indiqué qu‘il comptait vendre pour 180-200 millions d’euros cet été. RMC Sport a dévoilé les noms qui pourraient permettre aux Rouge & Bleu de valider ce constat. Contrairement aux dernières années, le PSG ne pourra pas compter sur la vente de certains de ses titis. Troisième dans la hiérarchie des arrières gauches, Mitchel Bakker pourrait partir. Son nom a été évoqué à la Juventus Turin.

Avec l’arrivée probable de Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo pourraient aussi prendre la direction de la sortie. Avec une belle côte sur le marché, Leandro Paredes et Idrissa Gueye pourraient aussi ne plus être au PSG la saison prochaine. Les deux joueurs pourraient rapporter 60 millions d’euros aux dirigeants parisiens estime le média sportif. Rafinha, Pablo Sarabia, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi sont aussi des candidats au départ. RMC Sport conclut en expliquant qu‘un dossier pourrait régler ce problème, la vente de Kylian Mbappé. Mais cette possibilité n’est pas envisagée par le PSG, qui souhaite le conserver et le prolonger.