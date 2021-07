La Juve devrait abandonner la piste Icardi (Tuttosport)

Après une bonne première saison, Mauro Icardi a vécu l’année 2020-2021 avec plus de difficultés notamment en raison de plusieurs blessures et du Covid. L’attaquant argentin pourrait quitter le PSG cet été si une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants parisiens. Mais selon les informations de Tuttosport, une porte de sortie s’est refermée, celle menant à la Juventus de Turin. Avec le nouveau prêt d’Alvaro Morata, et la probable prolongation de contrat de Paulo Dybala ainsi que la poursuite de l’aventure de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame n’a plus trop de place dans son secteur offensif.