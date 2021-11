Qu’est ce qui se dit en Angleterre avant City / PSG ?

Le PSG affronte Manchester City ce soir, dans une rencontre qui sera décisive pour leur avenir européen. En cas de succès, les Rouge & Bleu seraient qualifiés et en tête du groupe A avant la dernière journée contre Bruges au Parc des Princes. Faisons un petit tour de ce qu’il s’est dit en Angleterre avant ce choc, et les thèmes abordés sont divers et variés.



Le Manchester City News s’attarde sur la défense des Cityzens qui est restée « exceptionnellement méchante » car en 12 matchs de Premier League, ils n’ont concédé que six buts, en réalisant huit clean sheets. Mais c’est une histoire différente en Ligue des Champions avec sept buts encaissés en quatre rencontres. L’article tente de trouver l’origine de problème en expliquant que cela peut être à cause de la qualité des adversaires, ou encore par le manque de concentration des « Sky Blues ». Mais Pep Guardiola et les supporters pourront compter sur Gabriel Jesus à la pointe de l’attaque, considéré comme « l’anti-Neymar », pour faire des différences ce soir.

Le Guardian considère Mbappé comme LA star du PSG, et non Messi ou Neymar. « Si l’international français quitte la capitale l’été prochain, il est déterminé à le faire en tant que champion d’Europe. » Le quotidien souligne le fait qu’il a parfaitement réagi après un été délicat en réalisant la meilleure saison de sa carrière. Il est désormais « le véritable point central de l’attaque de la France et du PSG » avec 15 buts et 16 passes décisives délivrées en club et en sélection, selon le média.

Le Times constate que « la durée de vie moyenne d’un entraîneur du Paris Saint-Germain diminue à mesure que s’allonge l’attente d’une première Coupe d’Europe. » Le journal anglais titre cet article par « entraîner le PSG n’est pas le job dont tout le monde pourrait rêver » en détaillant l’historique des coachs qui sont passés par la capitale sous QSI et leur sort. Ce papier réagit aux potentielles envies d’ailleurs de Mauricio Pochettino vers Manchester United.

Enfin le Daily Mail se concentre davantage sur la conférence de presse tenue par Mauricio Pochettino hier soir en terre mancunienne et écrit que celui-ci réalisait un exercice « d’équilibriste ». Il devait affirmer qu’il était heureux à Paris tout en ne pouvant pas prédire ce qui allait se passer plus tard dans la saison. Le technicien argentin a laissé entendre « qu’il pourrait honorer son contrat, mais si l’intérêt de United se transforme en une tentative sérieuse, ce qui s’est passé hier soir n’aura aucune signification. » Pochettino continue d’entretenir une relation particulière avec Sir Alex Ferguson, déclare le quotidien britannique.