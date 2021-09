Tribune CS – Nice / Monaco

Ce dimanche soir, le PSG et l’Olympique Lyonnais parachèveront cette 6ème journée de Ligue 1 riche en chocs. Après les Derby Strasbourg / Metz et Lens / Lille, c’est au tour de l’OGC Nice (5e, 9 points) et de l’AS Monaco (17e, 4 points) de s’affronter ce dimanche à partir de 13h00. Les deux rivaux sont sur des formes assez différentes puisque les hommes de Christophe Galtier sont en pleine confiance alors que ceux de Niko Kovac commencent à peine à engranger des points.

Le XI de Nice :

Benitez – Ltomba, Todibo, Dante, Bard – Stengs, Rosario, Lemina, Boudaoui – Dolgberg, Gouiri

Le XI de Monaco :

Nubel – Disasi, Maripan, Badiashile – Fofana, Tchouaméni- Sidibé, Martins, Golovin, Henrique – Ben Yedder