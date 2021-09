Exclu CS – Nicolas Vilas : « Nuno Mendes est l’avenir du Portugal »

Dernière salve d’un PSG extrêmement ambitieux sur le dernier mercato, Nuno Mendes a rejoint le club de la capitale en provenance du Sporting CP le 31 août dernier. Perçu comme une promesse à son poste, et pisté par de nombreux cadors avant son arrivée à Paris, à l’image de Manchester City, l’international lusitanien aura la lourde tâche d’animer le couloir gauche défensif rouge et bleu. Un couloir qui est une véritable faiblesse depuis que Juan Bernat est sur le flanc. Alors, quel est réellement son profil, ses qualités, sa marge de progression ? Est-ce un vrai bon coup pour le PSG ?

Pour en savoir plus, Canal Supporters est allé à la rencontre d’un spécialiste du football portugais en la personne de Nicolas Vilas. Le journaliste RMC Sport, qui était en bord terrain lors du déplacement du PSG à Bruges en Ligue des Champions (1-1), nous a, en effet, accordé quelques mots au sujet de Nuno Mendes.

Le PSG a surpris tout son monde lors du dernier marché des transferts en enrôlant pas moins de six nouveaux éléments pour étoffer son effectif. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Puis, en toute fin de mercato, Leonardo a réalisé une énième transaction en attirant le jeune Nuno Mendes sous forme de prêt payant assorti d’une option d’achat. Une sixième et ultime recrue qui a le goût de la touche sucrée bienvenue après un somptueux diner, la cerise sur le gâteau en somme. Et si tout cela met clairement l’eau à la bouche, on le sait, ce qui compte in fine, c’est le terrain. Et concernant Nuno Mendes, sa première titularisation en rouge et bleu pourrait bien advenir ce dimanche soir face à Lyon. De quoi exciter les foules au vu de son entrée tonitruante face à Bruges qui a fait forte impression.

Niveau impression, le moins que l’on puisse dire, c’est que Nuno Mendes en a laissé une excellente du côté du Portugal, y compris en sélection. Même s’il n’a, après tout, réalisé qu’une véritable saison pleine sous la tunique du Sporting CP, le latéral gauche se place d’ores et déjà comme l’avenir doré de la sélection lusitanienne : « Il est perçu comme une grande promesse. Le poste de latéral gauche a longtemps été un souci pour la Seleção. Et puis, il y a eu l’avènement de Fabio Coentrão à qui Raphaël Guerreiro a succédé. Nuno Mendes est désigné comme l’avenir au poste du Portugal », nous a expliqué Nicolas Vilas. Il est l’actuel latéral gauche du Portugal avec Raphaël Guerreiro qui demeure l’option première de Fernando Santos. Mais Nuno Mendes a réalisé des prestations encourageantes avec la Seleção. Son transfert au PSG en fait, potentiellement, un concurrent en puissance de Rapha s’il joue.

Avant d’exploser avec le Sporting lors de l’exercice 2020-2021, son club formateur terminant champion du Portugal, Nuno Mendes avait déjà très jeune tapé dans l’œil des gros clubs du pays, à l’image de Benfica. Nicolas Vilas nous a décrit son parcours : « Il a initié sa formation au Despertar SC, près de Lisbonne. Il a été repéré très jeune par le Benfica et le Sporting et il a opté pour les Lions. Il était alors ailier mais a, assez rapidement, été placé latéral pour les formateurs du Sporting. «

Il faut dire que ses prédispositions footballistiques auraient pu l’amener à jouer plus haut sur le terrain : « C’est un joueur athlétique, rapide, explosif, agressif (dans le bon sens du terme), doté d’une bonne technique, avec une immense marge de progression, a décrypté Nicolas Vilas. Et des échos provenant du vestiaire, il est très à l’écoute et travailleur. »

Néanmoins, comme pour tout diamant brut, il faudra certainement le polir quelque peu. Et pour un joueur comme Nuno Mendes qui va connaitre sa toute première expérience à l’étranger, dans un club aussi exigeant que le PSG, le tout sera de bien encaisser les nouveautés qu’induisent un tel saut dans l’inconnu : Sa jeunesse est à la fois une qualité et un défaut. C’est un gamin, perfectible. Au PSG, il va découvrir une réalité totalement différente. Il va découvrir la Coupe d’Europe et va évoluer au sein d’une équipe où le degré d’exigence est encore plus élevé, nous a exposé Nicolas Vilas. Il va aussi découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, loin des repères qui étaient les siens dans son cocon au Sporting. Tactiquement, il va aussi devoir s’intégrer dans un autre système de jeu. «

« Un autre système de jeu », et pour cause : Nuno Mendes n’a, en club, connu que ce rôle de piston gauche au sein d’un système en 3-5-2. Un rôle qui lui permet de profiter pleinement de ses qualités physiques et techniques décrites plus haut : « Il a surtout joué comme piston gauche au Sporting, et ses qualités semblent le prédestiner à ce poste, mais, pour l’heure, le PSG joue avec quatre défenseurs, confirme Nicolas Vilas. Le journaliste avoue même que cette question de positionnement a été une interrogation lors de l’arrivée de Nuno Mendes en sélection : C’est une question qui s’est posée lorsqu’il a été intégré à la Seleção qui évolue avec une défense à 4, à plat. Le sélectionneur Fernando Santos a rappelé qu’il avait déjà évolué dans ce schéma avec la sélection Espoirs et en équipes de jeunes au Sporting. »

À savoir si le PSG a réalisé un bon coup, Nicolas Vilas ne souhaite pas tirer de conclusion hâtive. S’il admet les qualités indéniables de Nuno Mendes, tout se jouera, pour lui, au niveau de l’intégration, tactique et humaine, au sein d’un club extrêmement ambitieux. Sa chance étant que le PSG a un besoin criant d’un latéral gauche performant. Il aura donc, logiquement, toute la latitude nécessaire pour sortir son épingle du jeu : « Beaucoup de gros clubs européens le suivaient depuis plusieurs mois déjà. Pour le PSG c’est un coup intéressant parce que le club a un réel besoin à ce poste. Il intègre une équipe avec une nécessité au poste de latéral gauche. Une équipe dominatrice dans le jeu mais avec une animation totalement différente de celle qu’il a connue au Sporting et qui l’a mise en valeur. Sa capacité à s’adapter à cette nouvelle réalité et la capacité que son équipe aura à l’intégrer à cette même réalité seront la clé. »