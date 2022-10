Ce samedi après-midi, le PSG accueille l’ESTAC Troyes dans son antre du Parc des Princes, coup d’envoi à partir de 17h. Une rencontre importante face à un adversaire légèrement diminué. Pour sa part, Christophe Galtier jouit d’un groupe des plus étoffés.

De ce fait, le technicien parisien a pléthore d’option pour constituer son XI titulaire pour ce match. Au vu du marathon qui se poursuit pour ses joueurs, ce dernier devrait effectuer quelques petits changements, sans pour autant tout bousculer. Un choix que valide Éric Rabesandratana, comme celui-ci l’a expliqué sur les ondes de France Bleu Paris.

Quelques changements, mais des certitudes

« On espère que l’équipe de Christophe Galtier va changer un petit peu car le mot d’ordre c’est tout de même la récupération. Marquinhos devrait se retrouver sur le banc, Fabian Ruiz également. Lui aussi a besoin de récupérer puisque sur les derniers matches il a été impressionnant et il faut essayer de garder sa fraicheur. On a également Achraf Hakimi qui va se retrouver sur le banc. Cela va donc faire trois joueurs. On a des retours avec Presnel Kimpembe. Je pense que cela va lui faire du bien de retrouver la compétition. Carlos Soler va probablement être titulaire. Je ne serais pas non plus surpris de voir un Nuno Mendes sur le côté. On va aussi poursuivre sur une certaine lancée. On le sait, il y a une obligation de résultat parce que le RC Lens l’a emporté hier. Il faut garder ses trois points d’avance.