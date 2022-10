Le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe s’est blessé aux ischio-jambiers en tout fin de match lors de la victoire contre Brest (1-0). Quelques jours après, le vice-capitaine du PSG connaissait la durée de son indisponibilité, entre cinq et six semaines. Le titi parisien a fait son retour sur le terrain cette semaine lors de l’écrasante victoire sur le Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des Champions. Pour PSG TV, il est revenu sur sa longue convalescence.

« C’est compliqué au début parce qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre jusqu’à l’IRM. On se pose un tas de questions. Au moment de l’IRM, le doc et le staff médical m’annoncent que j’en ai pour cinq à six semaines minimum, ça met un coup au moral parce que c’est quand même long. Mais on passe rapidement à autre chose parce qu’on sait qu’après on a des échéances qui vont arriver. La poursuite de la rééducation au Qatar ? C’était chaud. J’étais seul aussi mais pour la tête ce n’était pas plus mal de se changer les idées. Ça a été dur, très dur mais il fallait passer par-là pour pouvoir avancer et passer aux étapes supérieures.«

Le vice-capitaine du PSG qui est enfin revenu sur son retour sur les terrains contre le Maccabi Haïfa (7-2) mardi soir.

« C’est vrai que j’étais un peu comme un gosse parce que ça faisait un moment que je n’avais été dans le groupe, que je n’avais pas partagé un moment comme ça avec le groupe que ce soit sur ou en dehors du terrain. Au moment d’aller m’échauffer, je suis excité parce que c’est le moment de courir et de se préparer pour pouvoir peut-être entrer. Il y a le public qui me salue et qui m’applaudit donc ça fait chaud au cœur. J’étais déjà près. J’avais les protège-tibias, le maillot. Il manquait juste à enlever la chasuble. J’étais très content parce que c’est quelque chose que j’attendais depuis très longtemps. Je sais que tout le monde savait que cela me tenait à cœur de jouer quelques minutes et de revenir dans le groupe avec toute l’équipe. C’était une immense fierté, beaucoup de joies et beaucoup de bonheur.«