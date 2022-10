Arrivé cet été au PSG en provenance de Naples, Fabian Ruiz a dû prendre son temps avant de retrouver son niveau, l’Espagnol n’ayant pas eu de véritable préparation d’avant saison. Mais depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matches et les performances de bonne facture. Demain, il devrait être titulaire lors du match contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Comme son entraîneur – Christophe Galtier – il s’est présenté en conférence de presse ce lundi après-midi. Extraits choisis.

Son adaptation

« Comme le coach l’a dit, c’était un peu difficile au début. Je devais retrouver la condition après m’être entraîné seul à Naples. Je suis revenu petit à petit. Je vais continuer à retrouver le rythme au fur et à mesure des matches. À Naples je m’entraînais seul et cela a été dur de reprendre ici. Petit à petit en m’entraînant et en me préparant, je me suis senti mieux . Je me suis bien senti sur les derniers matches. J’espère continuer et aider l’équipe du mieux possible sur le terrain. »

Sa relation avec Marco Verratti

« C’est un joueur que tout le monde connaît, c’est un grand joueur et aussi quelqu’un de bien. Je parle italien donc il m’a demandé comment il pouvait m’aider. Il m’a beaucoup aidé dans mon intégration. C’est facile de jouer avec Marco parce qu’il t’aide vraiment sur le terrain. Je suis heureux de jouer avec des bons joueurs et Marco Verratti en fait partie. »

Est-ce qu’il peut performer dans un système avec deux milieux ?

« Je peux m’adapter aux deux systèmes de jeu selon ce que décide l’entraîneur. J’ai joué dans un 4-3-3 ces dernières années mais je suis aussi à l’aise dans les autres systèmes. »

Les comparaisons avec Javier Pastore et Thiago Motta

« Chacun a ses qualités mais être comparé à ses joueurs me fait énormément plaisir. »

Maccabi Haïfa

« On a vu l’équipe de Haïfa, ils pressent beaucoup et ils ont des joueurs rapides et avec de la qualité. Ce sera un match avec de l’intensité et on sait que c’est un match important pour nous devant notre public. C’est important d’avoir les trois points. »

Ses cours de Français

« J’ai commencé les cours de français mais j’ai besoin de temps. Ce sera pour la prochaine conférence. »

Espère-t-il encore être sélectionné pour le Mondial ?

« Je n’ai pas de problème avec le sélectionneur. Je souhaite le meilleur à ma sélection. Je me concentre sur le PSG pour le moment et à ma contribution au jeu de l’équipe. »

LA MNM

« Jouer avec de tels joueurs offensifs est un véritable plaisir. Ils peuvent débloquer le match à chaque minute. »