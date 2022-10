Après son superbe succès décroché devant ses supporters face au Maccabi Haïfa ce mardi soir en Ligue des Champions (7-2), le PSG remonte sur le pont en Ligue 1 ce samedi (17h). À cette occasion, les Parisiens reçoivent l’ESTAC Troyes en marge de la 13e journée.

Avec la victoire du RC Lens face à Toulouse ce vendredi, les Rouge et Bleu doivent absolument glaner les trois points de la victoire devant un adversaire supposé modeste. Et à quelques heures de ce coup d’envoi, le PSG est allé à la rencontre d’un ancien joueur passé par la case PSG en la personne de Pierre-Alain Frau (2006-2008, 49 matches et 7 buts inscrits). L’occasion pour celui-ci d’évoquer cette confrontation, mais surtout de s’exprimer sur son passage au sein du club de la capitale.

La MNM, un trio magique

Dans un premier temps, l’actuel coach adjoint du FC Sochaux a exposé sa fierté d’avoir pu porter cette tunique : « Déjà, avoir pu porter le maillot du Paris Saint-Germain est une grande fierté pour moi. Ça a été une expérience incroyable. C’était quand même un rêve de pouvoir jouer dans ce club. Quand j’étais plus jeune, je regardais les grandes soirées de coupes d’Europe avec les Ginola, Weah… Et de pouvoir à mon tour fouler la pelouse du Parc des Princes… Mon meilleur souvenir, c’est peut-être justement cette première fois où j’ai foulé cette pelouse avec le maillot parisien. C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et ça a vraiment été une expérience incroyablement enrichissante de faire partie de ce club unique. »

En tant qu’ancien avant-centre, Pierre-Alain Frau a également livré son ressenti sur la triplette magique du PSG : « On a la chance à Paris d’avoir trois des meilleurs joueurs de la planète. Lionel Messi et Neymar Jr, ce sont des magiciens quand ils touchent le ballon. Ils font ce qu’ils veulent. Ils peuvent faire la différence à tout moment. Et Kylian Mbappé a une vitesse incroyable, une qualité de déplacement que j’aime beaucoup. On voit qu’il crée des brèches pour les autres, des espaces pour les autres à l’intérieur du jeu. Je l’aime beaucoup. »

Enfin, dans le même entretien, Pierre-Alain Frau a pronostiqué une victoire du PSG ce soir face à l’ESTAC avec un score sec de 3-0.