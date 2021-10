Victorieux face à l’Angers SCO ce vendredi (2-1), le PSG a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d’un but et d’une passe décisive. Le numéro 7 parisien a pris les choses en mains en seconde période afin de faire basculer cette rencontre. Mais depuis quelques semaines, l’international français souhaite avoir plus de responsabilité dans le jeu. Ainsi face au SCO, l’attaquant de 22 ans s’est également chargé de tirer les coups de pied arrêtés. Mais pour l’ancien Parisien – Eric Rabésandratana – l’attaquant des Rouge & Bleu ne doit pas occuper ce rôle.

« Les coups de pied arrêtés, ça dénote de ce qu’il manque au PSG. Moi, j’ai vécu à une époque où le football du PSG vivait par les coups de pied arrêtés (…) La consigne pour les joueurs forts de la tête, c’était d’arriver à plusieurs dans la zone choisie puis de couper la trajectoire du ballon et ça marchait magnifiquement. Quand je vois les coups de pied arrêtés de Kylian Mbappé… Qu’il souhaite avoir plus de responsabilité, je peux le comprendre, mais il ne faut pas que ce soit lui qui tire les coups de pied arrêtés, ça suffit ! », a exposé l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique sur France Bleu Paris. « Il y a assez de joueurs dans l’équipe qui sont capables de tirer alors que lui va être capable d’être décisif devant le but et dans le jeu. On lui demande d’être décisif et il l’est car c’est un joueur qui est là pour la finition. On a besoin de lui dans les passes décisives et les buts, mais dans les coups de pied arrêtés on n’a pas besoin de lui. Bon là, ça va changer parce qu’il y a des joueurs qui vont revenir, mais au-delà de ça même en Equipe de France on n’a pas besoin d’un Kylian Mbappé qui tire les coups de pied arrêtés, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut simplement remettre les choses en place. »