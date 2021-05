Deux matches de Ligue 1 (Reims aujourd’hui, Brest dans une semaine), une finale de Coupe de France contre Monaco mercredi, le PSG va ajouter un, deux trophées à son palmarès, ou aucun… Le plus accessible semble être à cet instant le match au Stade de France contre le club du Rocher, même si Paris a perdu deux fois contre l’équipe de Niko Kovac en Ligue 1… Pour le journaliste de RTL Philippe Sanfourche, le PSG n’a peut-être pas forcément besoin de contester la révocation de sursis via le CNOSF qui provoque la suspension de Neymar pour qu’il joue contre l’ASM. Car c’est potentiellement une bonne chose. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre.

“Le PSG ne sera t-il pas meilleur sans qu’avec Neymar contre Monaco mercredi ?” demande Philippe Sanfourche. “Est-ce que d’un possible handicap le PSG ne peut pas nourrir quelque chose de positif et se dire que sur les dernières semaines, Neymar – aussi talentueux soit-il – n’a pas gangréné un peu la fin de saison du PSG… Est-ce-que finalement ce n’est pas une chance pour le PSG de se lancer sur ce dernier challenge, sur ce dernier trophée qu’il peut raisonnablement espérer en cette fin de saison s’il n’y a pas de souci pour Lille contre Saint-Etienne, est-ce que ce n’est pas un plus de se lancer dans cette dernière bataille sans Neymar qui est la cause de soucis en ce moment ? Je ne veux pas lui faire porter toute la couverture. Mais il instille une nervosité, il y a eu beaucoup de cartons pour le PSG ces derniers temps. Est-ce qu’il n’est pas un moteur de ça ?”