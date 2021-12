Ce dimanche, à quelques jours de Noël, le PSG retrouve la fameuse Coupe de France avec un déplacement à Valenciennes pour se confronter à Feignies-Aulnoy (N3). Une rencontre, l’avant-dernière avant la trêve hivernale, qui pourrait permettre à Mauricio Pochettino de faire tourner son effectif et, surtout, d’offrir du temps de jeu à certains jeunes éléments. C’est également le constat fait par Éric Rabesandratana au micro de France Bleu Paris à quelques heures du coup d’envoi de cette partie. Pour l’ancien joueur parisien, le tout sera de rester sérieux et appliquer.

« C’est le match piège par excellence. Il y a cinq divisions d’écart entre ces deux équipes. Il va falloir trouver le bon équilibre pour Mauricio Pochettino : il a la possibilité de donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent moins, je pense notamment aux U19. Un juste équilibre donc pour présenter une équipe solide et faire souffler les cadres. Ce serait une bonne occasion de voir Sergio Ramos. Je pense qu’il faut prendre le risque parce que l’entraînement c’est bien, mais il faut jouer à un moment. On a aussi un petit indice sur la composition : Verratti et Mbappé sont suspendus pour Lorient, donc ils devraient être titulaires. Ce qui va grandement compliquer la tâche pour ces joueurs de Feignies-Aulnoy. Mais on connait la Coupe de France, il faudra être sérieux ce soir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. »