Revue de Presse PSG : Marquinhos, Ramos, Kimpmbe, titis…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 avril 2023. Marquinhos qui n’a pas perdu son rôle de cadre malgré sa saison tourmentée, les avenirs incertains de Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, l’étonnante gestion des titis de la part de Christophe Galtier.

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur la saison tourmentée de Marquinhos. Depuis son arrivée au PSG, c’est très certainement sa plus mauvaise saison. « Pendant des années, la vie de Marquinhos au Paris-SG a été un long fleuve pas toujours tranquille mais où il a mené sa barque sous les louanges quasi-unanimes. Apprécié des dirigeants, du public comme de ses entraîneurs successifs, le Brésilien (29 ans le 14 mai) traverse depuis 2022 une période individuelle plus mouvementée. » Depuis plusieurs mois, le capitaine des Rouge & Bleu est même chahuté par les supporters note le quotidien sportif. « Au fil des années, son niveau de performance et de constance sur la durée – duels, couverture, jeu aérien, rigueur, générosité – lui avait permis de prendre en toute décontraction le relais de Thiago Silva comme patron de la défense. Et voilà qu’il est sans doute en train de signer sa saison la plus irrégulière dans la capitale. » Pour l’Equipe, il alterne le bon (Juve–PSG, 2-1, OM–PSG, 3-0 en L1) et le mauvais (Monaco–PSG, 1-3, Lens–PSG, 1-3) lors des matches qui comptent.

Pour expliquer cette mauvaise passe, il y a l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde contre la Croatie où il a vu son tir au but s’écraser sur le poteau et conduire à l’élimination du Brésil. Malgré ses mauvaises performances, il n’a pas perdu son statut au sein du PSG, « du moins à la surface. Sans doute car il reste un maillon clé dans un secteur pas aux mieux. » Il garde également un état d’esprit irréprochable, à l’image de son sacrifice lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich où il sort au bout d’une demi-heure de souffrance liée à sa déchirure intercostale, rappelle l’Equipe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, il devrait très prochainement officialiser sa prolongation d’une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2027. Cette dernière, qui est discutée depuis deux ans n’a jamais été remise en cause. Le contrat est bouclé depuis des semaines, les photos pour annoncer la nouvelle déjà faites. L’officialisation est toujours en stand-by, en attente d’un timing favorable, explique le quotidien sportif.

🚨 La prolongation de Marquinhos, jusqu’en 2027 est BOUCLÉE et n’a JAMAIS été remise en cause ✍️🇧🇷 Les photos pour l’annoncer ont même déjà été faites. L’officialisation reste pour le moment en stand-by ⏳ (L’Equipe) pic.twitter.com/gEo8VpGNLy — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 29, 2023

« Auprès des décideurs, Marquinhos conserve un crédit très important, au regard de ses faits d’armes passés et de sa fidélité au projet. » Mais depuis le printemps 2022, son leadership a, en revanche, été un peu écorné en interne, sans remettre en question le port du brassard aux yeux de l’entraîneur Christophe Galtier et Luis Campos. « D’autres cadres ont pris de l’influence dans ce domaine (Ramos, Danilo Pereira, Kylian Mbappé) et Marquinhos dit ne pas en prendre ombrage. » Le recrutement de Milan Skriniar ne visait qu’à renforcer le secteur avec un élément d’expérience et dans la force de l’âge. « Aujourd’hui, l’idée est aussi de challenger toute la défense centrale et que personne ne se croie intouchable« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui évoque également l’avenir des deux compères de Marquinhos dans la défense à trois du PSG, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Même si Milan Skriniar doit arriver, les dirigeants parisiens voudraient faire signer un autre défenseur central cet été. L’Equipe explique que « l’avenir de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe n’est pas certain de s’écrire dans la capitale. » Avec la longue absence du titi, le PSG pourra compter, outre l’ancien madrilène s’il prolonge, sur Marquinhos, Danilo et Skriniar pour former la défense centrale. Le cas d’El Chadaille Bitshiabu (17 ans) n’est pas encore réglé. Le club de la capitale aimerait le prolonger avant de le prêter mais Dortmund et Francfort devraient se positionner pour un transfert assure l’Equipe. Le profil recherché pour renforcer la défense centrale est un gaucher. Le quotidien sportif avance deux noms, Lucas Hernandez et Aymeric Laporte alors que Luis Campos explique que le schéma préférentiel du PSG la saison prochaine devrait rester le 3-5-2. En ce qui concerne Sergio Ramos, le conseiller sportif reste sur la même longueur d’onde, il jugera à la fin de la saison. « À ce jour, Paris n’a pas offert de prolongation de contrat malgré la volonté affichée médiatiquement par Nasser al-Khelaïfi de garder l’ancien Madrilène. Le président ne cache pas non plus en privé son souhait de conserver l’Espagnol. » Si jamais il y a une proposition, ce sera sur une courte durée. S’il prolonge, l’ancien international espagnol verrait son salaire diminuer et devra accepter d’entrer dans une rotation plus importante indique le quotidien sportif. De son côté, il se sent toujours capable de jouer au plus haut niveau.

En ce qui concerne Presnel Kimpembe, il arrive en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG. Très attaché à son club formateur, il ne serait pas contre prolonger une nouvelle fois « malgré des approches de formations étrangères (deux offres refusées par le club dont une de Chelsea)« , mais sa blessure l’empêche de trop se projeter assure l’Equipe. Cet hiver, il a mené des discussions avec Luis Campos sur une possible prolongation « lui-même et sans agent, en se faisant désormais conseiller par une avocate. » Ces échanges n’ont pas encore pu aboutir. Un départ libre en 2024 existe, lui qui n’a jamais caché vouloir tenter une aventure en Angleterre durant sa carrière conclut le quotidien sportif.

🚨 L’avenir de Presnel Kimpembe au PSG est flou : ▫️L’éventualité d’un depart libre en 2024 EXISTE, il a toujours été tenté par la PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ▫️Mais il n’est pas non plus contre prolonger au PSG ✍️ (L’Equipe) pic.twitter.com/4zUBkxMiI3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 29, 2023

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur l’étonnante gestion des titis faite par Christophe Galtier au PSG. Alors qu’il leur a fait confiance au début de l’année, l’entraîneur parisien fait de moins en moins appel à eux ces dernières semaines. « Un management qui interpelle, même s’il s’avère toujours périlleux dans un club de la dimension du PSG« , explique le quotidien francilien. La valorisation des membres du centre de formation était pourtant l’un des axes importants de son projet. Pour expliquer cette faible utilisation des titis, il a avancé plusieurs points. La rivalité du championnat, avec seulement huit points d’avance en tête de la Ligue 1 à six journées de la fin ou encore le privilège de ses jeunes à pouvoir s’entraîner avec des grands joueurs tous les jours et figurer sur les feuilles de matches.

Malgré leur faible temps de jeu, les titis du PSG prennent leur mal en patience assure Le Parisien. Warren Zaïre-Emery, celui qui le plus joué cette saison (25 matches, 6 titularisations, 737 minutes, 2 buts), se satisfait d’avoir pu intégrer le groupe pro à seulement 16 ans. « Au quotidien, ils ont le sourire, travaillent correctement et donnent satisfaction au staff au moins en apparence. Alors que l’objectif était de leur faire de la place cette saison, Christophe Galtier se réjouit de pouvoir compter sur 4 à 5 jeunes minimums par jour aux séances. » Autre joueur qui a régulièrement joué cette saison, El Chadaille Bitshiabu (13 matches). En fin de contrat en juin 2024, le longiligne défenseur central (1m96) sera un dossier chaud du mercato parisien. Les Rouge & Bleu souhaitent le prolonger et ont entamé des discussions avec son entourage. Mais le titi est convoité. « Le directeur sportif de Francfort était à Paris, mercredi 26 avril, pour évoquer le cas du défenseur avec les dirigeants parisiens. » Mais rien n’a filtré sur la teneur de leur échange, lance LP. Le quotidien francilien conclut en expliquant que lancer des jeunes n’est pas forcément un choix des entraîneurs sous QSI. Si Thomas Tuchel en a lancé une dizaine, Laurent Blanc n’en avait fait débuter que trois (Augustin, Nkunku et Kimpembe). Emery (6) et Pochettino (7) en ont aussi lancé mais sans pour autant bénéficier d’un gros temps de jeu.

Le nombre de joueurs de moins de 19 ans lancés par les entraîneurs du PSG sous QSI (Infographie Le Parisien)