Boulleau : « Jouer au Parc, c’est vraiment fantastique »

Laure Boulleau a mis un terme à sa carrière de joueuse avec le PSG en juin 2018. L’ancienne latérale gauche – qui a passé 13 ans sous le maillot Rouge & Bleu (231 matches, 19 buts) – est toujours liée au PSG mais également chroniqueuse pour Canal Plus. Ce dimanche, elle a donné une interview à PSG TV. Dans cette dernière, elle a évoqué la semaine intense des Féminines du PSG qui vont affronter le Real Madrid – au Parc des Princes – mardi soir puis Lyon dimanche soir dans le choc de la D1 Arkema.

« Ça va être un super rendez-vous. C’est une très belle affiche face à un grand comme le Real Madrid que tout le monde du football connaît. C’est super de jouer contre ce genre d’adversaire. À mon époque, on avait fait de belles campagnes européennes et j’en garde des souvenirs extraordinaires. Le premier qui me revient c’est notre première année en Champions League. Quand on va éliminer Lyon puis Wolfsburg, les doubles tenantes du titre en demi-finale sur un match aller-retour. On sent que l’atmosphère est beaucoup plus électrique à quelques jours de ces rencontres. C’est une vraie bulle d’oxygène de jouer contre des équipes nouvelles.«

Laure Boulleau qui s’est également réjouie de voir ce PSG / Real Madrid se joue au Parc des Princes. « C’est vraiment fantastique. C’est un peu l’enceinte des filles aussi quand même, même si elles n’y jouent pas tout le temps. Être dans les vestiaires, sortir et voir cette pelouse exceptionnelle, du monde en tribunes, ça résonne un peu plus aussi au sein du Parc des Princes et c’est tout de suite plus agréable pour tout le monde de pouvoir jouer là-bas. On a la chance d’avoir des supporters qui nous suivent partout, même au Camp des Loges, où que ce soit. Mais au Parc des Princes, ils ont leurs habitudes, je pense qu’ils vont venir encore plus nombreux (12 000 places actuellement vendues, ndlr). Ça change tout quand les supporters sont là, il y a de l’ambiance, des chants sur des actions, quand il y a but, ça change vraiment tout.«