Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-1) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Buteur avec une magnifique frappe du gauche enroulée, Lionel Messi a été le meilleur joueur du match avec Achraf Hakimi. Eric Rabesandratana a été fan du match de la Pulga.

Sans ses compères de la MNM, Lionel Messi a réalisé une nouvelle très belle performance sous le maillot du PSG hier après-midi lors de la victoire contre Toulouse (2-1). Alors qu’il a inscrit son 10e but de la saison en Ligue 1, qui a offert la victoire au club de la capitale, il aurait pu s’offrir un doublé mais a vu sa dernière tentative s’écraser sur le poteau. L’international argentin a joué son rôle de leader avec les absences de Kylian Mbappé et Neymar. Eric Rabesandratana, ancien joueur et capitaine des Rouge & Bleu, a aimé la prestation de La Pulga. Il estime aussi que quand ses deux coéquipiers de l’attaque sont présents, il leur laisse la place de leader.

« Il n’y en a pas un qui est au niveau de Messi sur le terrain ! »

« Il a pris les choses en main en fait. D’habitude, comme c’est quelqu’un d’assez gentil, je pense qu’il laisse la place aux deux autres. Presque par politesse. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et, là, aujourd’hui il a forcément eu plus de rayonnement, il a touché plus de ballons, bougé beaucoup plus, tenté beaucoup plus de choses. C’est paradoxal, mais c’est bien de le voir comme ça aussi. Ça rassure« , lance Rabesandratana pour Le Parisien avant de souligner la relation entre l’Argentin et Achraf Hakimi. « Leur relation n’était pas aussi flagrante que ça. Ils ont passé un an ensemble et Messi avait plutôt tendance à ne pas trop jouer avec lui. Là, sans Mbappé et Neymar, on a vu l’importance de l’utilisation des côtés. » L’ancien capitaine du PSG qui conclut en pointant du doigt les autres joueurs parisiens titulaires hier. « Je suis désolé mais il n’y en a pas un qui est au niveau de Messi sur le terrain ! Les deux autres lui manquent. Tu sens que cette équipe pour l’instant n’est pas prête. Et avec les échéances qui arrivent… »