Hier après-midi, le PSG s’est imposé – au Parc des Princes – contre Toulouse (2-1) dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1. Une victoire qui permet au club de la capitale de, provisoirement, compter huit et neuf points d’avance sur Marseille et Lens. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier s’est dit satisfait du match de son équipe avant d’évoquer les hommes du match, Achraf Hakimi et Lionel Messi. Il a aussi parlé du Classico qui approche.

La victoire contre Toulouse

« On a fait un match plein malgré une entame difficile, un changement défensif lié à la sortie de Renato Sanches sur blessure et l’entrée d’un très jeune défenseur central. On a cru revivre le scenario de Montpellier : on prend un coup franc, mais on ne se désolidarise pas. La paire El Chadaille – Marquinhos a été performante, félicite le coach du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. À l’image aussi de Warren ou Ismaël, nos jeunes peuvent s’exprimer et montrent toutes leurs qualités et leur maîtrise. Je leur tire un grand coup de chapeau. Mais il fallait revenir dans la partie. Comme à Montpellier, Achraf a été décisif. Face à un bloc bas, il fallait prendre plus de tirs. En deuxième période, on a été plus équilibrés, Leo a pris le leadership, à l’image de son but et de toutes les situations qu’il crée. C’est une victoire méritée même si on a été en danger sur les phases arrêtées. On l’emporte avant une série de matchs qui s’annonce intense.«

Hakimi plus libéré depuis la Coupe du monde

« Le fait qu’on soit dans une défense à quatre lui permet d’arriver lancer, de partir de plus loin. C’est un joueur très offensif même s’il défend de mieux en mieux et très bien. Il a une relation privilégiée avec Leo depuis quelques matches. Il sort d’une très grande Coupe du monde, au cours de laquelle il a été élu meilleur joueur africain. Il est en pleine confiance, on est très heureux de l’avoir à ce niveau-là.«

Messi

« Les prestations de Leo sont à l’image de celles qu’il a réalisées en Coupe du monde. Je demande à l’équipe de jouer et de travailler pour Leo. On le libère de certaines tâches pour le mettre le plus à l’aise possible. Car quand il est à la baguette, je ne vais pas vous l’apprendre, il a le sens du dribble, du jeu et il est évidemment décisif. Ses partenaires ne doivent pas se reposer sur lui, mais travailler plus pour lui permettre de distiller ses passes tellement rares dans des angles et des espaces si réduits.«

Le 4-4-2 losange

« J’ai lu que je cherchais « LA » formule. Non, j’en ai essayé une face à Reims (4-4-2 à plat) qui a été un échec. Je pense que mes joueurs sont plus à l’aise dans une défense à 4, ça leur permet de mieux récupérer le ballon, d’avoir plus de maîtrise technique et des temps de possession plus importants. Il y a plus de mouvements et ça peut libérer les latéraux, avoir de bonnes compensations mais aussi mettre Leo dans de bonnes dispositions pour qu’il soit décisif dans l’avant-dernière, la dernière passe ou la conclusion.«

Le Classico

« On va récupérer des joueurs. D’abord Marco, qui revient de suspension, et je pense Sergio et Ney aussi. Là, c’est le fameux Classico, on ira au Vélodrome dans une ambiance extraordinaire. Mes joueurs sont habitués à ce type de match. J’espère avoir mon effectif au complet. Il faudra sortir un très grand match, mais on l’aborde sereinement. Il était important de rectifier le tir après Lens et Rennes. On l’a fait. On va se présenter au Vélodrome avec l’objectif et l’envie de se qualifier.«