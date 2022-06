La France est lancée dans une phase de poule de la Ligue des Nations très compliqués. Avec un nouveau turn over, les Bleus ont été tenu en échec en Autriche ce vendredi (1-1). Menés au score, les hommes de Didier Deschamps ont dû attendre l’entrée en jeu d’un Kylian Mbappé initialement incertain pour finalement faire la différence. De nombreux anciens joueurs du club ont également joué, à l’image des titis Moussa Diaby, Kingsley Coman ou Christopher Nkunku.

Dans sa chronique matinale pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana est revenu sur les prestations de ces titis rouge et bleu. L’ancien défenseur et capitaine du PSG salue, en outre, l’entrée fracassante du patron Kylian Mbappé : « On a notamment pu voir nos titis parisiens. Moussa Diaby et Kingsley Coman ont fait un travail monstrueux sur leur couloir. (…) La décision a été faite par l’entrée de Kylian Mbappé et de Christopher Nkunku. Ce dernier est en train de marquer des points. Mbappé a fait une superbe entrée, c’est encore lui qui a fait la différence. Grâce à lui, la France aurait même pu arracher un incroyable Hold Up, mais cela n’aurait pas été mérité pour des Autrichiens solides. »