Remili et son émotion de quitter le PSG

Le PSG Handball a conclu son championnat avec un bilan tout bonnement ahurissant. C’est simple, en 30 matches, les hommes de Raul Gonzalez n’ont goûté qu’au succès avec 30 victoires de rang. Désormais, il ne reste plus qu’une échéance aux Parisiens, et non des moindres. Ce samedi ils feront, en effet, face à Nantes en finale de la Coupe de France. Une rencontre qui sera la dernière sous la tunique rouge et bleu pour plusieurs éléments.

« C’est un club de ouf »

C’est notamment le cas de Nedim Remili. Celui-ci va ainsi rejoindre Kielce cet été après six ans de bons et loyaux services en terres parisiennes. Et forcément, l’international tricolore ressent une vive émotion au moment d’évoquer son départ au micro de PSG TV : « J’ai énormément redouté ce moment. Ça fait 6 ans que je suis arrivé ici, je suis arrivé très jeune à 21 ans. J’ai eu la chance de côtoyer mes idoles, les plus grandes stars de notre sport et un staff exceptionnel. Je voudrais remercier ma famille aussi, je ne pourrai jamais oublier ce qu’ils ont fait pour moi. Je repars d’ici comme un homme. » »ce sont des moments qui sont durs à vivre parce qu’on a une histoire, on a rencontré des gens formidables, on a vécu des grands moments. De devoir quitter ce club que j’aime tant bien sûr ça me fait quelque chose. Vous allez tous me manquer, c’est un club de ouf, avec des gens que j’aime. »