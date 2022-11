Après plusieurs jours d’attente, la Coupe du monde débute ce dimanche après-midi au Qatar. À cette occasion, Canal Supporters vous présente chaque sélection comportant un ou plusieurs joueurs du PSG. Aujourd’hui, place à la France de Kylian Mbappé.

Tenante du titre, l’équipe de France aura pour objectif de conserver son trophée au Qatar. Mais le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps fait face à plusieurs incertitudes avant ce Mondial 2022. En effet, avec les forfaits des joueurs cadres Presnel Kimpembe, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema, la France comptera seulement sur dix champions du Monde de 2018 (Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé) sur les 26 joueurs convoqués. Mêlant jeunesse et joueurs d’expérience, cette équipe de France est tout de même placée parmi les favoris de la compétition. Et elle pourra s’appuyer sur un Kylian Mbappé en grande forme.

Mbappé veut entrer dans la légende

À chacune de ses interventions médiatiques, l’attaquant du PSG rappelle qu’il veut marquer l’histoire du football. Et quoi de mieux que de gagner deux Coupes du monde à seulement 23 ans, qui plus est une deuxième d’affilée, un exploit seulement réalisé par l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962). Une belle performance qui pourrait le rapprocher un peu plus d’un Ballon d’Or. Performant avec les Rouge & Bleu avec 19 buts et 5 passes décisives en 20 matches, l’attaquant de bientôt 24 ans (il les fêtera le 20 décembre) aura à cœur de livrer une nouvelle Coupe du monde de haut vol, après son explosion aux yeux du monde entier lors de l’édition 2018. Quatre ans et demi plus tard, l’international français a pris une autre dimension dans le groupe des Bleus et est devenu l’élément phare en attaque. Récemment, Didier Deschamps est revenu sur l’importance du natif de Paris au sein de son groupe : « C’est un joueur hors-norme. Je l’ai pris dès le début. Il est toujours jeune, mais il a des capacités à faire certaines choses qui appartiennent à une catégorie de joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial. Il n’est pas différent. Il a son caractère et sa personnalité, mais il n’est pas difficile à gérer. »

Après un Euro 2021 compliqué avec les Bleus, l’ancien Monégasque voudra se racheter et gonfler ses statistiques dans la reine des compétitions internationales après avoir terminé co-meilleur buteur des Bleus avec Antoine Griezmann (4 buts) lors du Mondial en Russie. Et il pourra compter sur une belle armada offensive avec les présences d’Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman ou encore les moins expérimentés Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. De son côté, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la compétition après une blessure à la cuisse gauche survenue ce samedi à l’entraînement. Un nouveau coup dur pour les Bleus après les absences de Presnel Kimpembe et Christophe Nkunku.

De nombreuses incertitudes avant le Mondial

Après 1998 et 2018, l’équipe de France aura pour ambition d’ajouter une troisième étoile à son maillot. Mais pour leur 15e participation à une phase finale de Coupe du monde, les Bleus sont entourés de nombreuses incertitudes. Après un Euro raté et une Ligue des Nations très compliquée, les Tricolores restent sur 5 victoires 3 nuls et 2 défaites lors des 10 dernières rencontres. Plus inquiétant, les deux revers ont eu lieu en Ligue des Nations face au Danemark, l’un des adversaires du groupe D en Coupe du monde. De plus, la liste des 26 joueurs prête à débat. Si Didier Deschamps peut toujours compter sur des joueurs cadres comme Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, il a également appelé de nombreux joueurs inexpérimentés en sélection. Par exemple, Axel Disasi a été appelé pour la première fois en équipe de France. À cela s’ajoutent des joueurs avec une faible expérience comme Willam Saliba (7 sélections), Ibrahima Konaté (2 sélections), Dayot Upamecano (7 sélections), Youssouf Fofana (2), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Jordan Veretout (5) et Marcus Thuram (4) et Randal Kolo Muani (2).

Avec les forfaits des titulaires Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps doit recomposer son milieu. Et avec le retour d’une défense à quatre, deux joueurs se détachent pour occuper l’entrejeu dans un possible 4-2-3-1 : Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Après une histoire tumultueuse avec les Bleus, l’ancien Parisien est redevenu un joueur important aux yeux du sélectionneur. De son côté, le néo-Madrilène s’impose de plus en plus au sein de la sélection. Ces deux joueurs vont à priori constituer le milieu de l’équipe de France. Un double pivot qui devra prouver dans une compétition intense comme la Coupe du monde. Autre solution pour Didier Deschamps, introduire Antoine Griezmann dans un rôle de relayeur avec un schéma articulé en 4-3-3.

Le casse-tête de Deschamps pour compenser l’absence de Kimpembe

Remplaçant lors de la Coupe du monde 2018, Presnel Kimpembe a profité des blessures à répétition de Samuel Umtiti pour occuper une place de titulaire aux côtés de Raphaël Varane dans l’axe centrale. Le Titi du PSG allait donc participer à ce Mondial au Qatar comme un cadre du onze de Didier Deschamps. Malheureusement pour le défenseur des Rouge & Bleu, une blessure au tendon d’Achille l’a privé de cet évènement planétaire. Et avec l’incertitude autour du physique de Raphaël Varane (qui n’a plus disputé un match depuis le 22 octobre), une défense inédite va être testée face à l’Australie avec les titularisations d’Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. William Saliba est une autre solution du banc, à moins que Raphaël Varane soit apte, lui qui a repris l’entraînement collectif ce samedi. Lucas Hernandez aurait pu être le remplaçant naturel de Presnel Kimpembe dans l’axe gauche de la charnière centrale, mais le défenseur du FC Bayern sera finalement en concurrence avec son frère, Théo, au poste de latéral gauche. À l’approche de son entrée en lice face aux Socceroos, l’équipe de France se présente donc avec de nombreuses incertitudes en défense et au milieu. De plus, elle voudra éviter la malédiction des derniers vainqueurs. En effet, quatre des cinq derniers champions du monde en titre ont été éjectés dès le premier tour (la France en 2002, l’Italie en 2010, l’Espagne en 2014 et l’Allemagne en 2018).

La liste de l’équipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Stade Rennais), Hugo LLoris (Tottenham)

