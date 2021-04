Rafinha : “On est au PSG, on est obligés de gagner chaque match”

Avant son quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Bayern ce mardi, le PSG a parfaitement géré son match de la 32e journée de Ligue 1 face au RC Strasbourg (4-1). Sérieux et appliqués, les Parisiens sont revenus à trois points du LOSC (69 pts). Après ce match, le milieu parisien, Rafinha, est revenu sur la prestation parisienne, au micro de Canal Plus.

“Un match facile ? Comme on l’a vu cette saison, aucun match n’est facile. On a bien joué en première période. Le coup-franc de Paredes ? Il a bien frappé le ballon et a marqué un beau but. Prêt pour le match face au Bayern ? Je crois que oui. À chaque match on donne le maximum, en championnat on est à la poursuite de Lille. Une pression avant ce match ? On est au PSG, on est obligés de gagner chaque match.”