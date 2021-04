Rai : “On garde toujours l’espoir pour le match retour face à City”

Mercredi dernier, le PSG a livré un match à deux visages face à Manchester City en demi finale aller de Ligue des champions. Séduisants lors de la première période, les Parisiens se sont écroulés après la mi-temps avec une défaite au Parc des Princes (1-2). Le 4 mai prochain, les Rouge et Bleu devront réaliser un exploit à l’Etihad Stadium afin d’atteindre pour la seconde année consécutive la finale de C1. Légende du PSG, Raï est revenu sur la prestation parisienne face aux Citizens, dans un entretien accordé à beIN SPORTS. S’il estime que Manchester City possède l’un des meilleurs collectifs d’Europe, l’ancien international brésilien garde toujours espoir notamment grâce à la première période aboutie du PSG.

Son analyse sur PSG / City

Raï : “Le PSG a fait une première mi-temps extraordinaire. Ce qui était le plus impressionnant ce n’était pas seulement la performance du PSG (…) mais surtout c’était rare de voir City subir comme ils l’ont fait en premier mi-temps. Après, c’est normal qu’ils deviennent plus agressifs car ils étaient surpris. Le PSG n’a pas tenu, même si les buts encaissés sont liés au hasard ou par manque d’attention. De toute façon, City a montré tout son potentiel. Il y a un rythme de jeu que les joueurs connaissent par coeur. Mais c’est vrai qu’on aurait pu faire mieux quand on voit la première mi-temps du PSG avec la qualité de ses joueurs. On garde toujours l’espoir pour le match retour même si ça va être très difficile.”

City plus fort que le PSG ?

Raï : “City est sûrement plus fort au niveau collectif et tactiquement. On connaît tous le génie qu’est Guardiola, avec tous les joueurs qu’il a pour changer le match en gardant le même niveau (…) Pas seulement par rapport au PSG mais également avec la plupart des clubs, City est un peu au dessus à ce niveau-là. Mais bien sûr qu’il y a des qualités au PSG comme on l’a vu en première mi-temps.”

Un problème physique ?

Raï : “Bien sûr que ça a joué au niveau physique surtout avec la façon dont City a joué en seconde mi-temps. Avec la première période que le PSG a fait, les joueurs ont dû faire des efforts en courant encore plus par rapport aux matches face à d’autres équipes. Cela se joue à pas grand chose quand on voit ce que le PSG a fait contre le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. À la mi-temps, City a récupéré cette confiance et au PSG c’était le contraire. À chaque fois que City tentait quelque chose en première mi-temps, on voyait le bon marquage du PSG, qui jouait en plus avec le ballon. Pour moi ce qui a fait la différente, c’est le physique et les erreurs de passes à la sortie du ballon en seconde période. Si on gardait la qualité de la première mi-temps avec le ballon, le physique aurait été moins difficile.”