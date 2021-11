Kylian Mbappé est très en forme ces dernières semaines et même depuis le début de la saison 2021-2022. Ces derniers jours, l’attaquant du PSG a été monstrueux contre le Kazakhstan avec un quadruplé et une passe décisive et a encore été performant hier soir contre la Finlande avec une magnifique talonnade comme passe décisive pour Benzema et un super but. L’attaquant est d’ailleurs le premier joueur de l’histoire des Bleus à être à la fois buteur et passeur lors de quatre matches de suite avec la France.

Kylian Mbappé🇫🇷 devient le premier joueur de l’histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors de minimum 4 rencontres consécutives avec l’Équipe de France. ➡️Il s’est offert un nouveau but⚽️ et une passe décisive🎯 ce soir. Profitons de lui au PSG..💎#FINFRA #PSG #TeamPSG pic.twitter.com/Im6bF8jW5Y — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 16, 2021

Du côté du PSG, Kylian Mbappé est aussi très performant. C’est le leader de l’attaque des Rouge & Bleu et celui qui porte Paris. Depuis le début de la saison, il a joué 16 matches pour 7 buts et 11 passes décisives. Sans lui, on voit tout de suite la différence et malgré son été perturbé par son penalty raté et son transfert avorté au Real Madrid, il a toujours répondu présent. Autre chiffre marquant, l’ancien monégasque (22 ans) a joué son 300e match depuis le début de sa carrière. En 300 matches, il a marqué 190 buts et délivré 93 passes décisives.

