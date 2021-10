Raiola remonté après les sifflets contre Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée difficile mercredi soir à San Siro. Titulaire dans le but de l’Italie pour affronter l’Espagne en demi-finales de la Ligue des Nations, le portier de 22 ans n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (1-2), une première depuis 37 matches. De plus, le gardien parisien a été copieusement sifflé par une partie du public à l’annonce de son nom lors des compositions d’équipes et en début de match en raison de son départ libre de l’AC Milan. Représentant de l’Italien – Mino Raiola – était très remonté contre ces huées envers son joueur, comme il l’a signifié dans un entretien au Corriere dello Sport.

« Ce qui est arrivé à Gigio mercredi est inacceptable. De quelles fautes serait-il coupable ? Je suis dégoûté par les huées contre Gigio, et maintenant je me demande pourquoi Milan n’est pas intervenu officiellement pour prendre ses distances avec le différend, pour le défendre d’une manière ou d’une autre, après que cette ignoble bannière soit apparue sur un pont de Milan. La vérité, c’est que Milan n’a pas su ou pu le retenir, cela ne fait pas beaucoup de différence. Demandez donc à n’importe qui, en tant que père, qu’auriez-vous conseillé à votre fils : rester à Milan ou aller au PSG ? », a pesté Mino Raiola dans le quotidien italien. « Ce qui s’est passé au stade est très triste, étrange et honteux. Il est honteux qu’une partie des fans s’en prennent à un garçon qui n’a rien fait de mal, dont la faute serait simplement celle d’avoir exercé le droit de libre choix. Parce qu’il n’y a pas d’autres raisons de le huer (…) À Milan, il est resté fidèle dans les moments les plus sombres et les plus difficiles du club , mettant son cœur, son engagement et son professionnalisme jusqu’au dernier jour, et aidant à ramener l’équipe en Ligue des Champions. »