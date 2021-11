Les résultats des adversaires européens du PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Bordeaux même s’il s’est fait peur en toute fin de match en encaissant deux buts (2-3). Les Parisiens ne joueront pas avant quinze jours en raison de la dernière trêve internationale. Ses adversaires européens jouaient aussi ce week-end et deux d’entre eux se sont imposés.

Manchester City

Prochain adversaire européen du PSG , Manchester City se déplaçait sur la pelouse d’Old Trafford pour défier Manchester United dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Et dans ce derby de Manchester, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. Les Skyblues ont dominé le match de bout en bout. Ils se sont imposés 0-2 grâce à des buts de Bailly – contre son camp (7e) et de Bernardo Silva (45e). Mais sans De Gea, auteur de très nombreuses parades, Manchester United aurait pu prendre une correction. Avec cette victoire, City consolide sa deuxième place et revient à trois points de Chelsea.

Le XI de City : Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – Gundogan, Rodri, Bernardo Silva – De Bruyne – Jesus, Phoden

Leipzig

Après le choc contre le PSG en Ligue des Champions mercredi (2-2), le RB Leipzig jouait un nouveau choc – cette fois-ci – en Bundesliga contre le Borussia Dortmund. Les coéquipiers de Christopher Nkunku, encore une fois brillant contre le BVB, ont complètement dominé la première mi-temps du match. Une domination concrétisée par un nouveau but du titi parisien (29e). Au retour des vestiaires, Leipzig va se faire surprendre par Marco Reus (1-1, 52e). Mais Poulsen va permettre au club allemand de s’imposer contre un concurrent aux places européennes (2-1, 68e). Avec ce succès, le RB Leipzig remonte à la cinquième place à quatre points du podium.

Le XI de Leipzig : Gulacsi -Mukiele, Simakan, Gvardio – Henrichs (Forsberg, 59e), Adams, Haidara (Laimer, 84e), Angelino – Nkunku (Olmo, 84e), Poulsen (Silva, 69e), Szoboszlai

Club Bruges

De son côté, le Club Bruges recevait le Standard de Liège pour le compte de la 14e journée de la Jupiler Pro League. Les Brugeois ont réalisé un meilleur départ en marquant deux buts par l’intermédiaire de Dost (15e) et De Ketelaere (35e). Mais le Standard a réussi à revenir dans le match pour finalement arracher le point du match nul (2-2). Avec ce partage des points, le Club Bruges reste troisième à quatre points du leader, l’Union Saint-Gilloise.

Le XI du Club Bruges : Mignolet – Mata, Hendry, Mechele, Maouassa (Ricca, 55e) – Vormer (Ritz, 72e), Alvarez, Vanaken – Van Der Brempt (Izquierdo, 72e), Dost, De Ketelaere