Ramona Bachmann prolonge au PSG

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, les Féminines du PSG ont officialisé la prolongation de contrat de Ramona Bachmann jusqu’en 2025.

Arrivée au PSG lors du mercato estival 2020, Ramona Bachmann va poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. Alors que son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison, l’internationale suisse de 32 ans a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025. Avec l’absence durant toute la saison de Marie-Antoinette Katoto, Ramona Bachmann a parfaitement su accompagner Kadidiatou Diani au sein de l’attaque parisienne. Depuis son arrivée, l’ancienne joueuse de Chelsea a disputé 80 rencontres pour 18 buts marqués et a remporté le championnat de France 2021 ainsi que la Coupe de France 2022. « Le Club félicite Ramona pour cette nouvelle prolongation de contrat au sein du Club et lui souhaite beaucoup de réussite au cours des deux prochaines saisons », rapporte le club parisien via son site officiel.

🎥🎙 @bachmannr10 s’est exprimée sur son choix de prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain ! ❤️💙#Bachmann2025 pic.twitter.com/2rL5yZcalT — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 26, 2023

« Je suis évidemment très heureuse de continuer ici au PSG »

Sur le compte Twitter des Féminines du PSG, la Suisse de 32 ans a exprimé sa fierté de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. « Je suis évidemment très heureuse de continuer ici au PSG. Je pense que, comme vous avez pu le constater cette saison, je me suis sentie très à l’aise dans cette équipe, dans ce système. Je suis bien sûr très déçue de ne pas avoir remporté le titre cette saison, mais cela ne fait que renforcer ma motivation à faire mieux la saison prochaine (…) Je pense que ma plus grande réussite est sans aucun doute d’avoir remporté le championnat (en 2021). C’était la première fois dans l’histoire du PSG et c’était aussi ma première année, donc c’était un moment vraiment très spécial. » Après le dernier match de la saison face à Soyaux ce week-end, Ramona Bachmann pourra ensuite se concentrer sur la Coupe du monde avec la Suisse, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.