PSG : Marie-Antoinette Katoto sur le chemin du retour

Le PSG Féminin avance dans sa saison 2022/2023 avec une absence non négligeable : celle de Marie-Antoinette Katoto. Près de dix mois près sa rupture des ligaments croisés avec les Bleues lors du dernier Euro, l’attaquante française retrouve le chemin de l’entraînement aujourd’hui.

Celle qui a été l’attraction du dernier été dans la section féminine avec l’annonce de sa prolongation de contrat, n’aura finalement pu rendre aucun service à son club formateur, le PSG. En effet, Marie-Antoinette Katoto a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou en plus de quelques problèmes au ménisque. Une blessure qui engendre pour l’attaquante Rouge & Bleu une saison 2022/2023 blanche. Cependant, depuis le début de cette semaine, le retour se rapproche pour la native de Colombes (92). Selon France Bleu Paris, Katoto a repris la course ce lundi et « travaille fort en salle« . Malgré les signes positifs autour de son état de santé et sa récupération, Bruno Salomon tempère en affirmant qu’aucune date de retour n’est prévu pour le moment.

Depuis lundi, Marie-Antoinette Katoto a repris la course. L'attaquante qui est absente depuis juillet (rupture ligament du genou + pb ménisque) retouche aussi un peu le ballon. Elle travaille fort en salle. Aucune date de retour mais enfin des signes positifs @francebleuparis — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) April 27, 2023 Twitter : @bruno_salomon

Objectif Coupe du Monde 2023

Selon les derniers échos du journal Le Parisien, si Marie-Antoinette Katoto n’a pas disputé la moindre minute en 2022/2023 avec le PSG, l’attaquante des Bleues a pour objectif de disputer la Coupe du Monde 2023 avec l’Equipe de France. Le nouveau coach tricolore, Hervé Renard, aurait gardé contact avec la joueuse de 24 ans, même si « à ce stade, elle ne sait pas encore si elle pourra défendre les couleurs de l’Equipe de France« . Du côté du club de la capitale « On va voir comment son genou réagit et quel sera son ressenti, mais on pense qu’elle peut revenir pour la Coupe du Monde. Elle en a envie et, nous, on ne prendra aucun risque avec elle avant le tournoi » nous rapporte Le Parisien.