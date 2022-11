Avant le match du PSG demain soir contre la Juventus, la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se termine pour certains groupes ce mardi soir. Plutôt dans la soirée, le FC Porto s’est imposé contre l’Atlético de Madrid (2-1) et s’est offert la première place de son groupe. Avec le nul entre Bruges et le Bayer Leverkusen (0-0), le club espagnol termine dernier et est éliminé de toutes compétitions européennes.

Un groupe D totalement indécis

Autre club français en Ligue des Champions, Marseille reçoit Tottenham. Dernier de son groupe D, l’OM peut encore tout vivre dans sa poule. Dans l’autre match du groupe, le vainqueur entre le Sporting et Francfort s’assurera une qualification en huitièmes de finale. Dans la poule A, Naples a remporté ses cinq premiers matches. Les Italiens voudront réaliser le grand chelem contre Liverpool à Andfield et conserver leur première place. Les Reds sont aussi assurés de se qualifier et devront s’imposer de quatre buts pour prendre la première place au Napoli. Dans l’autre match de la poule, l’Ajax affronte les Rangers. Pour se qualifier en Europa League, les Ecossais devront s’imposer à minimum cinq but d’écart. Mission quasiment impossible même s’ils sont à domicile. Dans le groupe C, tout est déjà connu. Le Bayern Munich va terminer premier, l’Inter deuxième et le FC Barcelone jouera en Europa League. Les deux premiers cités s’affrontent alors que le Barça voudra terminer sa campagne de Ligue des Champions avec un succès contre l’adversaire le plus faible du groupe, le Viktoria Plzen (5 défaites, 3 buts pour, 20 contre).

Des rencontres à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !