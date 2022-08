Arrivé au PSG lors de l’été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison compliquée en raison de nombreux pépins physiques. Avec seulement 13 matches disputés lors de l’exercice précédent (dont 8 en fin de saison), le défenseur de 36 ans avait à coeur de retrouver un niveau physique optimal pour la campagne 2022-2023. Auteur d’une bonne préparation avec les Rouge & Bleu, Sergio Ramos retrouve de bonnes sensations et enchaîne les matches. Ce dimanche, pour la première fois depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, le défenseur de 36 ans a enchainé une quatrième titularisation de suite. De quoi lui permettre de retrouver la sélection espagnole ?

Ramos a pour objectif de retrouver la sélection

Titulaire dans la défense à trois du PSG, Sergio Ramos est également devenu un homme important aux yeux de Christophe Galtier aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Et comme le rapporte Marca ce mercredi, la forme actuelle de l’Espagnol « remet sur la table son éventuel retour en équipe nationale. » Plus appelé par Luis Enrique depuis mars 2021, le défenseur du PSG veut regagner la confiance de son sélectionneur et ne se décourage pas pour une possible participation à la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne. Maintenant que ses blessures physiques semblent derrière lui, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions « est prêt non seulement à être important avec le PSG, mais aussi à se battre pour son rêve de participer à sa cinquième Coupe du monde », rapporte le quotidien espagnol. Pour rappel, le Mondial 2022 au Qatar aura lieu du 20 novembre au 18 décembre. Dans sa phase de groupes, la Roja affrontera l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica.