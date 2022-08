En cette fin de mercato estival, le PSG doit accélérer dans le sens des départs. À ce jour, quatre joueurs sont en pourparlers pour quitter les Rouge & Bleu avant la clôture du marché des transferts le 1er septembre prochain : Keylor Navas, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Cependant les discussions trainent en longueur et retardent le mercato des Rouge & Bleu dans le sens des arrivées. Dans le viseur de la Juventus Turin depuis de nombreuses semaines, Leandro Paredes a vu les négociations être ralenties en raison du non-transfert d’Adrien Rabiot vers Manchester United. Mais l’équipe de Massimiliano Allegri espère toujours l’arrivée de l’Argentin dans les jours à venir. Cependant, la Vieille Dame pourrait faire face à un concurrent dans ce dossier.

Leandro Paredes entre la Juventus et l’AS Roma

En effet, la Juve est toujours intéressée par une arrivée du milieu parisien et les Bianconeri « travaillent toujours pour faire venir le joueur » sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, rapporte Gianluca Di Marzio via son site internet. Mais l’AS Roma pourrait faire son entrée dans les négociations pour une arrivée de Leandro Paredes, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. En effet, l’équipe de José Mourinho souhaite recruter au milieu de terrain suite à la blessure de Georginio Wijnaldum (prêté par le PSG avec option d’achat) à la cheville. Ainsi, « Si la Juventus ne conclut pas un accord, la Roma pourrait s’engouffrer dans la brèche pour le joueur » du PSG, rapporte le journaliste italien. Pour rappel, Leandro Paredes avait déjà évolué à l’AS Roma entre 2014 et 2017.