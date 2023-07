Randal Kolo Muani, piste à oublier pour le PSG ?

Cet été, le PSG souhaite recruter un attaquant de pointe de haut niveau. Parmi les pistes, il y avait Randal Kolo Muani. Mais cette dernière semble se refermer.

Pour pallier à un manque dans son effectif, le PSG souhaite recruter un avant-centre de métier lors du mercato estival. Depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou Victor Osimhen ont été associés au club de la capitale. Alors que la piste de l’international français aurait repris de l’épaisseur ces derniers jours, cette dernière serait dorénavant à oublier pour les dirigeants parisiens.

C’est Luis Campos qui a décidé de fermer la piste

Selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, Randal Kolo Muani, sauf retournement de situation, ne sera pas un joueur du club de la capitale la saison prochaine. Le journaliste indique que le PSG a fermé la porte des négociations. Une source proche du dossier a expliqué à la radio régionale qu’il « n’est plus dans la course, c’est fini. » De son côté, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, indique que le choix de fermer le dossier de l’ancien nantais vient du conseiller sportif du PSG, Luis Campos, et non pas de Doha.