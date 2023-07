Revue de Presse PSG : l’influence de Jorge Mendes, Kane…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 juillet 2023. Jorge Mendes, devenu l’un des personnages les plus influents dans le mercato du Paris Saint-Germain, le PSG qui refuse Joao Felix, l’avenir de Kane…

Dans son édition du jour, l’Equipe se penche sur Jorge Mendes et comment ce dernier a réussi à tisser sa toile au sein du PSG. « Depuis plusieurs semaines, il se murmure qu’à Paris, le véritable directeur sportif est portugais, qu’il n’est pas salarié du club, qu’il connaît bien José Mourinho – jusqu’ici, cela correspond au portrait de Luis Campos, conseiller sportif prestataire du PSG -, mais se prénomme Jorge. Mendes« , avance le quotidien sportif. L’agent gère les intérêts de 90 joueurs dont sept actuellement au sein de l’effectif du PSG (Keylor Navas, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Warren Zaïre-Emery). Il aurait également été précieux dans l’arrivée de Fabian Ruiz l’été dernier assure l’Equipe. « Le poids qu’il a pris à Paris ne laisse pas indifférent, ni en interne ni dans le milieu des agents, qui ont l’impression d’une privatisation du club de la capitale à laquelle Campos ne serait pas étranger. »

Mais l’Equipe indique que, certes, Mendes pèse désormais au PSG, mais il ne doit pas tout à son compatriote. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 25 ans. Mais lors du passage de Luis Campos à Lille, le super agent « ne semblait pas porter Campos dans son coeur à cette époque. En privé, il se montrait même plutôt critique et doutait de ses capacités à gérer l’effectif d’un grand club. » Depuis un peu plus d’un an, Mendes a atténué son propos. Le quotidien sportif indique que Jorge Mendes ne doit pas son influence nouvelle à Paris qu’à la présence de Campos. Il a réalisé son premier transfert avec les Rouge & Bleu en 2015, avec l’arrivée d’Angel Di Maria. « À cette période, il se lie d’amitié avec Al-Khelaïfi. » Si Bernardo Silva signait chez les champions de France cet été, comme ils le désirent (le président parisien et Mendes, ndlr), l’ancien agent de Cristiano Ronaldo aurait neuf de ses joueurs au sein du PSG. « Sur certains dossiers, le Portugais aura été précieux, quand même, notamment lorsqu’il s’est agi de prêter Navas à Nottingham Forest l’hiver dernier. Et s’il n’a pas participé directement à la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton (en janvier), son poids au sein du club anglais n’aurait pas fait de mal.«

L’Equipe explique aussi qu’il ne voit pas tous ses désirs devenir réalité. Il aurait aimé que ce soit José Mourinho qui remplace Christophe Galtier sur le banc du PSG. Mais le club de la capitale a finalement opté pour Luis Enrique. Il aurait également proposé Joao Felix aux dirigeants parisiens, mais ces derniers auraient refusé. « L’influence de Mendes à Paris ne se mesure pas seulement aux transactions effectuées. » Il a aussi un œil avisé sur les jeunes prometteurs du centre de formation des Rouge & Bleu. Il a réussi à convaincre Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu de le choisir comme représentant. « En fait, cet appétit pour les jeunes talents ne se limite pas à ceux de la capitale. » Il a récemment attiré Bradley Barcola, qui est dans le viseur du PSG.

L’Equipe évoque aussi l’avenir d’Harry Kane. Pisté par le PSG et le Bayern Munich, l’international anglais souhaiterait changer d’air cet été. « Mais la volonté du joueur n’est jamais la seule inconnue dans l’équation d’un transfert. Il y a, et c’est souvent le plus important, le souhait de la famille autour. Celle de Kane est plutôt encline à ne pas trop bouger. Ce qui limite déjà les possibilités à un départ dans un autre club de Premier League. Sauf que Levy ne l’envisage pas, pour ne pas renforcer la concurrence. » À un an de la fin de son contrat à Tottenham, il aurait promis à son président, Daniel Levy, qu’il ne quitterait pas les Spurs libre en juin 2024. Deux solutions s’offrent donc à lui, prolonger son contrat ou bien partir du club londonien. Le quotidien sportif indique qu’un club s’est positionné concrètement dans ce dossier, le Bayern Munich. Le club bavarois aurait fait deux offres, dont une dernière à hauteur de 80 millions d’euros. Mais les dirigeants anglais en attendraient pas moins de 100 millions de Livres, soit 116 millions d’euros. Daniel Levy utilise le temps pour essayer de convaincre Kane de rester dans le nord de Londres. « Et donc de prolonger son contrat. Certaines sources évoquent de l’optimisme en Angleterre pour y arriver« . L’Equipe explique que le PSG, qui est intéressé par le recrutement d’un attaquant de pointe cet été, n’a pas encore concrètement bougé pour faire venir l’Anglais. « Le dossier s’est limité à quelques contacts entre les différentes parties. Levy et son homologue parisien Nasser al-Khelaïfi entretiennent une très bonne relation, au-delà du football, et il arrive souvent que les deux hommes échangent sur les sujets d’actualité qui les concernent. » Le PSG surveille avec attention les prochaines évolutions et ne se privera pas d’attaquer si Harry Kane ne prolonge pas conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.