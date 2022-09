Raymond Domenech estime que le PSG mérite sa victoire

Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Dans un match plaisant, les Parisiens auraient pu s’imposer plus largement, mais ils sont tombés sur un très grand Anthony Lopes. Pour Raymond Domenech, les Rouge & Bleu méritent leur victoire même si Lyon aurait pu faire mieux selon lui.

« Lors des 15 premières minutes, le PSG était largement au-dessus«

« Lors des 15 premières minutes, le PSG était largement au-dessus, techniquement ils sont au-dessus. Si on regarde les occasions de buts, oui. Lopes réalise deux arrêts sur Neymar et sur Messi, qui est exceptionnel. Sur les vraies occasions de buts, oui le PSG mérite sa victoire, reconnaît Domenech pour l’Equipe du Soir. Mais sur la pression, sur les possibilités sur ce que l’on a vu du jeu des Lyonnais en deuxième mi-temps on peut parler. Mais les Lyonnais ont fait tellement de fautes techniques dans les 20-30 derniers mètres, que c’est presque dommage. Si Lacazette met sa tête, et s’il y avait eu des choix plus juste techniquement, c’était possible (un meilleur résultat pour Lyon, ndlr). »