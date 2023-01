Mbappé meilleur buteur de l’année 2022

Leader offensif du PSG depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé a livré une année 2022 incroyable aussi bien en club qu’en sélection.

À 24 ans, Kylian Mbappé fait parler de lui dans l’actualité footballistique. Si son avenir a souvent été au centre des attentions ces derniers mois, le joueur du PSG – sous contrat jusqu’en 2025 – affiche surtout un niveau impressionnant et régulier. Et cette année 2022 ne déroge pas à la règle. En effet, le champion du Monde 2018 a été le joueur le plus décisif de l’année 2022. Avec 56 buts en 56 matches disputés, l’attaquant des Rouge & Bleu est tout simplement le meilleur buteur européen sur l’année civile, une première depuis le début de sa carrière.

Mbappé top dog in 2022.



56 in 56. What a player 🫡#UCL @KMbappe pic.twitter.com/CeqnO6Qj5z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 31, 2022

Une progression constante dans les chiffres

Dans les détails, Kylian Mbappé a marqué 44 buts en 43 rencontres avec le maillot parisien dont 32 en championnat. À cela s’ajoutent 12 buts avec l’équipe de France dont 8 en Coupe du monde (meilleur buteur de la compétition). Au total, il aura inscrit 5 triplés et 10 doublés en 2022. Il dépasse ainsi des grand buteurs comme Erling Haaland (46 buts en 43 matches) et Robert Lewandowski (42 buts en 51 matches). Le Bondynois a également délivré 21 passes décisives sur l’année écoulée, soit la quatrième meilleure performance en Europe, derrière Lionel Messi (30), Kevin De Bryune (28) et Neymar Jr (23).

Mais Kylian Mbappé montre surtout une belle progression dans les chiffres. Mis à part l’année 2020 tronquée en raison de la pandémie du Covid-19 (29 buts), l’attaquant du PSG est en constante progression (44 buts en 2019 et 49 buts en 2021) et espère performer encore plus en 2023. Pour cela, il aura l’occasion de briller ce soir face au RC Lens en Ligue 1. Il affrontera la seule équipe de l’élite française contre laquelle il n’a pas encore inscrit le moindre but dans sa carrière.

Les buts de Kylian Mbappé en 2022

Ligue 1 : 32 buts

: 32 buts Ligue des champions : 9 buts

: 9 buts Coupe de France : 3 buts

: 3 buts Equipe de France : 12 buts