RCL / PSG : Retour sur le match en chiffres

Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est incliné (3-1) pour la première fois de la saison face au RC Lens. Cette première rencontre et déconvenue de l’année 2023 rime avec des fins de séries pour les Rouge & Bleu.

Ce premier revers de la saison et de l’année civile est également le premier depuis 25 matchs. Si le PSG surfait sur 20 victoires et 5 matchs nuls, cette série d’invincibilité s’est donc arrêtée au Stade Bollaert-Delelis. Une nouvelle fois, c’est loin de ses bases que le Paris Saint-Germain connaît la défaite. En effet, les 5 derniers revers subis par le club de la capitale ont été à l’extérieur. Une autre série d’invincibilité a pris fin ce dimanche dans le nord de la France. Plus individuelle, celle-ci concerne Sergio Ramos. Le numéro 4 du PSG a connu sa première défaite en Rouge & Bleu en 35 rencontres disputées.

Une autre individualité est à souligner malgré la défaite. Hugo Ekitike a été l’auteur du seul but parisien face au RC Lens et son deuxième en Rouge & Bleu. L’attaquant de 20 ans est sur une série de 2 buts et 2 passes décisives sur ces 4 derniers matchs. Face aux Sang & Or, l’ancien du Stade de Reims est à la tête d’un bilan de 4 tirs, 82% de passes réussies et 6 duels gagnés. Au milieu de terrain, Marco Verratti a joué son 400e match en tant que parisien. L’Italien n’est qu’à 35 rencontres de Jean-Marc Pilorget (435 matchs), et ainsi devenir le joueur le plus capé de l’histoire du Pars Saint-Germain. Sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé est resté muet sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis malgré ses 191 buts en Rouge & Bleu. Le numéro 7 du PSG est à 9 unités de dépasser les 200 buts d’Edinson Cavani et devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. En terme de barre symbolique, Danilo Pereira et Pablo Sarabia ont joué face au RC Lens leur 97e rencontres avec le PSG et sont donc à 3 rencontres de leur 100e.