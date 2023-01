Salomon : « Le PSG a relancé la Ligue 1 tout seul »

Ce dimanche, le PSG s’est incliné sur la pelouse du RC Lens en marge de la 16e journée de Ligue 1 (3-1). Un vrai faux-pas pour les hommes de Christophe Galtier.

Encore invaincu avant son déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, le PSG, jamais dans le bon coup durant les 90 minutes, a connu sa première défaite de l’exercice. Une précieuse victoire qui a permis aux locaux de revenir à quatre petits points du leader. De là à voir une Ligue 1 totalement relancée ?

Un terrible constat

C’est, en tout cas, l’avis exprimé par Bruno Salomon ce jour sur le plateau de L’Équipe de Greg. Selon le journaliste, la principale cause de cet état de fait est, en grande partie, dû au club de la capitale lui-même : « Quand je regarde l’attitude des joueurs durant cette rencontre et le calendrier, cela me fait un peu soucis. Le PSG va à Rennes dans une petite dizaine de jours et on sait que ces toujours difficile face aux équipes de Genesio pour le PSG. Le PSG va aller à Monaco et on sait, là aussi, que c’est compliqué face à Monaco. Je pense que le championnat est relancé. Et finalement, c’est le PSG qui l’a relancé tout seul. »