Real Madrid / PSG : Annoncez votre pronostic

C’est le jour J. Trois semaines après sa victoire face au Real Madrid (1-0) – au Parc des Princes – le PSG devra terminer le travail ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) au Stade Santiago Bernabéu, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et afin d’espérer entrevoir les quarts de finale de la compétition, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasi au complet (seuls Sergio Ramos et Ander Herrera manquent à l’appel). En face, Carlo Ancelotti doit composer sans ses titulaires, Ferland Mendy et Casemiro, et doit également faire face à l’incertitude autour de Toni Kroos, qui a effectué son retour ce mardi à l’entraînement. À trois heures du coup d’envoi entre Parisiens et Madrilènes, comment sentez-vous cette rencontre ? Livrez-nous votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.

Samedi dernier en Ligue 1, le PSG s’est incliné à l’Allianz Riviera (0-1) face à l’OGC Nice. Fladnag59 est le seul Csien à avoir pronostiqué le bon résultat. Félicitation à lui !