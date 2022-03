C’est le grand jour, celui attendu par tous les supporters avec grande impatience… Le huitième de finale retour de la Ligue des Champions qui va opposer le Real Madrid au PSG. Les Parisiens voudront assurer leur résultat du match aller et leur victoire obtenue dans les ultimes secondes de la partie grâce à Kylian Mbappé. Pour renverser ce résultat, les Madrilènes pourront compter sur leurs supporters.

En effet comme l’indique le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid a réussi étendre au maximum sa capacité d’accueil pour cette affiche exceptionnelle. Malgré les travaux, le Stade Santiago Bernabeu pourra accueillir près de 62 000 spectateurs ce soir, ce qui représente la plus grosse affluence… depuis plus deux ans ! De plus, un Tifo XXL est prévu à l’entrée des joueurs en plus d’une grosse réception du car merengue par 10 000 socios. Une belle ambiance certes, mais qui n’aura rien à voir avec la chaleur que mettront les 1800 parisiens présents ce soir au stade ! On en a l’habitude à chaque déplacement européen. Par ailleurs, pour les supporters présents sur place, le cortège des ultras du PSG démarrera aux environs de 18h00 à l’Avenida de Brasil (près du Santiago Bernabeu).