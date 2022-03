C’est le jour J, ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG et le Real Madrid s’affrontent – au Stade Santiago Bernabéu – dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Victorieux à l’aller au Parc des Princes (1-0) grâce à une réalisation en fin de match de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu partent avec un léger avantage pour espérer entrevoir les quarts de finale de la compétition. Mais les deux formations doivent faire face à quelques incertitudes dans leur effectif avant cette rencontre. Si la préoccupation principale au PSG se nomme Kylian Mbappé, victime d’un coup au pied à l’entraînement ce lundi, chez les Merengue un doute subsiste autour de Toni Kroos. Mais les hommes de Carlo Ancelotti devront également se passer de Ferland Mendy et Casemiro, deux joueurs suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Des absences qui pourront être bénéfiques pour le PSG.

Quelles options au poste de latéral gauche ?

Titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense lorsqu’il n’est pas blessé, Ferland Mendy était dans un premier temps incertain pour le match aller avant de finalement pouvoir tenir sa place après trois semaines d’absence pour cause de blessure. Sérieux en première période, l’international français avait subi les assauts parisiens lors du second acte, à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers. Il avait fini par écoper d’un carton jaune synonyme de suspension pour ce match retour. Et afin de le remplacer à ce poste, Carlo Ancelotti devra bricoler. Régulièrement titulaire au poste latéral gauche au début de sa carrière, David Alaba pourrait retrouver ce poste le temps d’un match. Mais, l’international autrichien n’a joué qu’à quatre reprises à ce poste avec les Merengue, dont aucun match en C1. Porté vers l’offensive, le joueur de 29 ans laisse souvent des espaces dans son dos et pourrait être en manque de repères, une aubaine qui pourrait profiter à Achraf Hakimi.

Autre possibilité pour Carlo Ancelotti, l’utilisation de Nacho Fernandez en arrière gauche. Utilisé à tous les postes défensifs, l’Espagnol de 32 ans est plus vu comme un choix par défaut qu’une réelle solution pour le coach italien. Profil plus défensif, le défenseur central de formation avait déjà dépanné à ce poste en phase de groupes face à l’Inter (victoire 1-0 du Real), même s’il a très peu joué en Champions League cette saison (206 minutes en 4 matches). Surtout le poids de l’âge pourrait se faire ressentir face à la rapidité d’Achraf Hakimi. Enfin, Marcelo est l’autre possibilité envisagée à ce poste. Très loin de ses grandes performances affichées il y a quelques années, le Brésilien ne part pas comme le grand favori dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Et pour preuve entre le match aller et la confrontation retour, le Brésilien de 33 ans a seulement disputé 13 minutes (5 minutes contre Alavés et 8 minutes face à la Real Sociedad). En Ligue des champions, son temps de jeu reste aussi famélique avec 51 minutes disputés dans cette édition 2021-2022. Comme lors du match aller, les Parisiens pourront profiter de cette faiblesse madrilène aux postes des latéraux grâce aux percussions et aux accélérations de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

De la jeunesse pour suppléer Casemiro

À plusieurs heures du coup d’envoi de la rencontre, Carlo Ancelotti a une seule certitude au milieu de terrain parmi ses joueurs cadres. En effet, la titularisation de Luka Modric est actée tandis qu’un doute subsiste autour de Toni Kroos. Touché aux ischio-jambiers mais de retour à l’entraînement ce mardi, l’Allemand pourrait tout de même être présent dans le onze de départ. Et l’absence de Casemiro aura une incidence dans l’entrejeu merengue. Seul Madrilène à répondre présent dans l’impact et l’agressivité lors de la rencontre aller, le Brésilien va manquer dans ces domaines pour le club espagnol. Ainsi, Federico Valverde semble tenir la corde pour occuper ce poste devant la défense. Grippé le week-end dernier, l’Uruguayen sera apte. Souvent utilisé par Zinedine Zidane les saisons précédentes, le joueur de 23 ans a eu moins de temps de jeu depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti. Titulaire lors des deux premiers matches de Ligue des champions en phase de groupes, le natif de Montevideo a soit connu des pépins physiques ou est entré en fin de match dans la compétition (212 minutes en C1 cette saison).

Autre solution pour l’ancien coach du PSG, une titularisation d’Eduardo Camavinga. Après quelques mois de doutes, le Français reste sur une très belle prestation face à la Real Sociedad (4-1) avec un but à la clé. Utilisé avec parcimonie par Carlo Ancelotti en Ligue des champions (4 matches pour 131 minutes en C1), l’international tricolore peut être la surprise de la composition de départ. L’ancien Rennais pourrait également être associé à Federico Valverde selon le l’état physique de Toni Kroos. Ce week-end, le joueur de 19 ans s’était montré à son avantage en n’hésitant pas à se projeter et apporter plus de mouvements et de mobilité, là où le champion du Monde 2014 va plutôt exceller dans sa qualité de passe courte et longue. Mais son manque d’expérience dans cette compétition et l’enjeu important autour de cette rencontre pourrait être une trop lourde responsabilité pour le milieu de 19 ans.