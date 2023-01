Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont noué une très forte relation depuis l’arrivée de l’international marocain au PSG durant l’été 2023. C’est plus qu’une relation d’amitié assure Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas.

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont le même âge (24 ans). Les deux joueurs se sont très vite entendus lors de l’arrivée du latéral droit au PSG durant l’été 2021. Ils sont complices sur le terrain mais également en dehors. Ils partent très souvent en vacances ensemble et passent beaucoup de temps hors des terrains entre eux. Après les matches contre Strasbourg et Lens, les deux joueurs se sont vus accorder du repos après leur brillante Coupe du monde. Les deux amis ont pris la direction des États-Unis avant de rejoindre le Maroc en fin de semaine dernière.

« Ce sont plus que des amis »

Invité du Canal Football Club, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a été questionné sur la relation entre les deux joueurs du PSG. Et pour lui, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont plus que des amis. « Ce sont plus que des amis, ce sont des frères. J’ait dit à Achraf, tu vas jouer contre ton pote (lors de la demi-finale France / Maroc, ndlr). Il m’a dit, il n’y a pas de pote pendant le match. C’était un grand compétiteur sur le match.«