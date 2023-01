Comme prévu depuis quelques jours, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi bénéficient de quelques jours de repos. Les deux joueurs en ont profité pour voyager aux Etats-Unis.

De retour très tôt avec le PSG après leur belle performance avec la France et le Maroc à la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont avoir quelques jours de repos. En effet, le staff parisien voulait s’appuyer sur ses deux joueurs pour les matches de fin d’année face au RC Strasbourg (2-1) et le RC Lens (1-3). Et avec un calendrier moins chargé avec un match de Coupe de France face à Châteauroux ce vendredi, les deux Parisiens ont profité de ce repos pour se rendre aux Etat-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, le Français et le Marocain étaient à New York pour assister à un match de NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs (139-103). Et les deux joueurs du PSG ont pu mesurer leur cote de popularité, notamment le champion du Monde 2018. Le numéro 7 des Rouge & Bleu a reçu une belle ovation de la part du public au moment de la diffusion de ses buts en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (voir tweet ci-dessous).

Accolade avec Kevin Durand

Les deux joueurs du PSG ont aussi profité de ce moment pour rencontrer la star de la NBA, Kevin Durant. Le joueur des Nets leur a notamment offert un maillot. Après la rencontre, ils ont été invités dans le vestiaire de Brooklyn et l’international tricolore les a félicité pour leur victoire. « Super match les gars. C’était vraiment agréable à regarder. Bonne chance pour la saison. » Désormais, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi auront encore quelques jours de vacances avant de retrouver leurs partenaires la semaine prochaine face à l’Angers SCO (11 janvier) ou contre le Stade Rennais (15).