Après une défaite face à Veszprém la semaine passée, le PSG Handball dispute ce jeudi soir son deuxième match de la phase de poules de Ligue des champions contre le Dinamo Bucarest (20h45 sur Eurosport 2). Et avant cette rencontre dans la salle Pierre de Coubertin, l’arrière droit des Rouge & Bleu – Nedim Remili – est revenu sur la défaite face au club hongrois avant de se projeter sur la confrontation de ce soir, dans un entretien au site officiel du club.

Le bilan de la défaite à Veszprém (31-34)

Remili : « On avait bien dominé et maîtrisé ce match pendant 40-45 minutes et puis après on a commencé à perdre des ballons. On n’a pas été efficients vers la fin du match et eux à l’inverse ils ont eu un bon moment et ça leur a bien réussi. Je ne pense pas que ce soit dramatique. L’année dernière, on avait perdu trois ou quatre matches en poule et ça ne nous avait pas empêché d’arriver en demi-finale. Cette année dans notre poule, il n’y a que des équipes de haut niveau et des matches compliqués. Ça va être très dur et le plus important est de se qualifier le plus haut possible. »

Son regard sur le Dinamo Bucarest

Remili : « C’est très bien d’avoir une équipe comme Bucarest. De par son public et cette chaude ambiance qu’il y a dans leur salle, je trouve ça super intéressant d’avoir ça dans le handball et ça fait plaisir de voir une telle ambiance. J’aime voir des salles remplies quand on voyage en Ligue des champions et qui te mettent dans le dur pour avoir un match compliqué (…) C’est sûr que c’est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs. C’est une équipe qui joue bien et qui a un plan de jeu, avec un super coach qui a quand même fait 10 ans au Barca, ce n’est pas rien (…) après, à nous d’être bien et solide. Je pense qu’on a toutes les armes pour gagner ce match. »