Remili : « Elverum n’a rien à perdre et va jouer son va-tout »

Ce mercredi après-midi (18h45), le PSG Handball se déplace en Norvège pour y affronter Elverum dans le cadre des huitièmes de finale de l’EHF Champions League. Nedim Remili sera très certainement titulaire lors de cette rencontre aller qui doit permettre aux Parisiens de prendre un avantage en vue du match retour la semaine prochaine à Coubertin. L’arrière droit, qui vit ses derniers mois sous le maillot Rouge & Bleu, s’est confié au Parisien.

« Les Norvégiens n’ont rien à perdre et vont jouer leur va-tout donc attention. Je pense néanmoins que nous sommes armés pour bien nous en sortir. Possiblement affronter Kiel en quart ? Restons d’abord concentrés sur Elverum mais oui, après si tout va bien ce sera Kiel. C’est une équipe qu’on connaît bien, avec des joueurs qu’on connaît bien. On les avait affrontés l’an dernier à ce même stade et les effectifs des deux équipes n’ont pas trop bougé. Le match retour chez nous avait été super beau comme souvent les quarts de finale du PSG dans cette Ligue des champions.«

Nedim Remili qui a aussi évoqué le sans-faute en Liqui Moly Starligue du PSG avec 21 victoires en 21 matches.

« Ce n’est pas encore mathématique mais disons que c’est très bien parti. Nous avons battu Nantes deux fois, il nous reste à jouer Montpellier une fois à la maison. Nous avons battu Aix. Il nous reste à jouer 9 matchs. Si on en gagne quatre, nous sommes champions. »