Ce jeudi soir, Le Parisien lançait une véritable bombe médiatique en annonçant que le PSG avait réussi à convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail, lui qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. L’offre dévoilée par le média francilien est la suivante : contrat de deux ans, plus un en option, assorti d’un salaire annuel de 50 millions d’euros et d’une prime à la signature estimée à 100 millions d’euros. Problème, dans la foulée de cette publication, les démentis sont tomber à la chaîne. Pour l’heure, ce dossier parait donc toujours aussi flou.

Une question d’argent, mais pas que…

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Damien Degorre s’est exprimé sur cette hypothétique prolongation de Kylian Mbappé. Et pour le journaliste, la donne reste inchangée : ce n’est nullement l’argent qui fera pencher la balance en faveur du club de la capitale. Du moins, ce n’est pas l’élément prépondérant selon lui : « Son clan, depuis le début, explique que ce n’est pas une question d’argent. Après, est-ce qu’il faut les croire, ne pas les croire…Le tout n’est finalement pas tant la valeur absolue, que la valeur relative. Le principal, je pense, étant d’avoir un plus gros salaire que Neymar et Lionel Messi. Ce serait un vrai témoignage de la part du club, une véritable preuve d’amour. Quand on avait vu à l’époque Leonardo avec José Barozo et qu’on lui avait demandé ce que c’était d’être au cœur du projet, là j’avoue qu’on avait eu une sorte de blanc dans sa réponse. Et peut-être même que le clan Mbappé n’avait pas encore déterminé ce que c’était d’être au cœur du projet. »