Le PSG handball sacré champion ce soir ?

La section handball du PSG réalise une saison tout simplement extraordinaire en Liqui Moly Starligue. C’est simple, le club de la capitale n’a connu que le goût du succès depuis l’entame de l’exercice : 24 victoires en 24 oppositions, voici le bilan ahurissant de Nedim Remili et ses coéquipiers. Un parcours parfait qui va logiquement se conclure sur un huitième titre de champion de France consécutif.

Ce vendredi soir, coup d’envoi à partir de 20h30, le PSG handball reçoit Montpellier dans une rencontre qui devrait, selon toutes vraisemblances, offrir le neuvième titre de champion de France de l’Histoire des Rouge et Bleu. En effet, en cas de 25e succès de rang sur son parquet ce soir, le PSG posséderait 11 unités d’avance sur son plus proche poursuivant, Nantes. Un simple nul pourrait également permettre aux hommes de Raul Gonzalez de vivre un nouveau sacre à l’échelon national. Enfin, en cas de contreperformance parisienne, ce qui serait tout de même très surprenant, tout autre résultat qu’une victoire des Nantais sur le parquet de Limoges entérinera le huitième titre d’affilé du PSG. La partie entre Limoges et Nantes se déroulera, elle aussi, ce vendredi soir, coup d’envoi à partir de 20h00.